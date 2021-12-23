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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

متنزة لسكان حى الزيتون.. افتتاح حديقة قصر الطاهرة بعد تطويرها ..صور

محافظ القاهرة يفتتح
محافظ القاهرة يفتتح حديقة قصر الطاهرة بعد تطويرها

افتتح اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة حديقة قصر الطاهرة (سرايا القبة سابقًا) بعد تطويرها .


وتشغل الحديقة مساحة ٣ أفدنة وتضيف لقيمة المكان السياحية بعدًا مميزًا كما تقدم لسكان حى الزيتون متنزهًا جديدًا للأسر والأفراد .

 

وتضم الحديقةعدة أنشطة شبابية تشمل مطاعم ومحلاتمختلفة لخدمة زوار الحديقة.


شهد الإفتتاح د. حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية وعدد من قيادات المحافظة.

القاهرة تعلن تطبيق نظام جديد للتحكم عن بعد لشبكات الإنارة

كان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أكد أن العاصمة ستقوم بتطبيق نظام جديد بالتعاون مع إحدى الشركات الخاصة للتحكم والقياس اللحظى عن بعد لشبكات الإنارة في الطرق الرئيسية والفرعية بهدف ترشيد استهلاك الطاقة والتحكم الرقمى في تقسيم الأحمال ، كم يتيح النظام الجديد مراقبة الأعطال والإبلاغ عنها ويقدم نظام مراقبة للشبكة بالكامل على مدار 24 ساعة كما يوفر النظام الفصل الأوتوماتيكى عند حدوث أعطال أو في حالة الطوارئ ، كما يقوم بربط الاحتياجات الفعلية للأعطال مع المخازن كما يحمى الأعمدة من الفتح العشوائى .


جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ القاهرة مع مسئولي الشركة اليوم بحضور اللواء إيهاب الشرشابى رئيس هيئة النظافة ورئيس الإدارة المركزية للإنارة ورؤساء قطاعات الإنارة على مستوى المحافظة .

 

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القاهرة محافظ القاهرة حديقة قصر الطاهرة سرايا القبة حي الزيتون

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