التموين: دعم السلع في الخبز يكلف الدولة من 60 إلى 65 قرشا.. فيديو

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، ورئيس جهاز التجارة الداخلية، إن دعم السلع في الخبز يكلف الدولة من 60 إلى 65 قرش ويتم تقديمه للمواطن بـ 5 قروش.

وأضاف إبراهيم عشماوي، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أنه لدينا 76 صومعة على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن مصر من أكثر الدول إستهلاكا للقمح.

وتايع إبراهيم عشماوي، أنه نستورد 98% من الزيوت، مؤكدا أن الزيادات السعرية التي حدثت في الزيوت وبعض السلع هي زيادات طبيعية.

أكثر مما ينبغي

وأشار ساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز التجارة الداخلية إلى أن عدد المستفيدين من الدعم حاليا أكثر مما ينبغي وقد يكون هناك من يستحق الدعم لا يكون في هذه المنظومة فنحن نسعى لتحقيق التوازن.