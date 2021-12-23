جمارك الصادرات الجوية تضبط قطعا أثرية مهربة في مطار القاهرة.. صور

تمكن رجال الإدارة العامة للصادرات الجوية برئاسة أحمد الشهاوى مدير عام الصادرات الجوية بالقاهرة، من ضبط محاولة تهريب مجموعة من القطع الأثرية بالمخالفة للقرار الجمهوري رقم 114 لسنة 1973 والذى ينص على منع استيراد وتصدير وتداول الممتلكات الثقافية و التاريخية وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

فى أثناء إنهاء الاجراءات الجمركية على البضائع المصدرة بجمرك مصر للطيران برئاسة محمد السيد مدير الجمرك اشتبهت شيماء شعراوى مأمور الحركة فى مشمول البوليصة رقم 22915184562 بيان جمركي رقم 70918 لسنة 2021 ومشموله طبقا للمستندات المقدمة عبارة عن 9 طرود بوزن إجمالي 350 كيلو أنتيكات مصدرة إلى الكويت .

وتم تشكيل لجنة برئاسة السيد عبد القادر ولبيب شوقى ومحمد حامد ومحمود عبد الرحمن وأيمن صلاح للمعاينة الفعلية، فتبين وجود 4 شبابيك من النحاس ذات إطار حديدى مغلفة بالشرائط النحاسية مختلفة المقاسات بها زخارف نباتية ومجموعة من الأوانى الزجاجية بها تلبيسة وغطاء ومقبض من المعدن وبرواز خشبي قديم عليه زخارف وتم الشك فى أثريتها.

وبالعرض على الإدارة المركزية للوحدات الأثرية أفادت بأن هذه الأصناف مخالفة للقرار الجمهوري رقم 114 لسنة 1973 والذى ينص على منع استيراد وتصدير وتداول الممتلكات الثقافية والتاريخية .

قررت هالة محمود رئيس الادارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية اتخاذ الاجراءات القانونية وتحرير محضر الضبط رقم 5 لسنة ٢٠٢١ وتحريز المضبوطات وعرضها على الجهات المختصة .

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