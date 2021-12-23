شعبة الخضروات والفاكهة تحل لغز المطالبة بتخزين السلع

قال حاتم النجيب، نائب شعبة الخضروات والفاكهة ، إنه لم ينصح بتخزين السلع الأساسية، ولكنه نصح بتخزين الطماطم لأن أسعارها متدنية في ظل زيادة المعروض من هذا المنتج، مشيرًا إلى أن مصر تقوم بتصدير الزائد عن استخدامها بقيمة تصل لـ5 مليون طن سنويًا.



وتابع "النجيب"، على فضائية "الحدث اليوم"، أن التصنيع الزراعي شيء مهم للغاية، لافتًا إلى أن الـ3 كيلو طماطم الآن بـ10 جنيهات، والبطاطس بـ7 جنيهات، والبسلة تقدر بـ8 جنيهات في أسواق التجزئة.



ولفت إلى أن لا توجد أي ممارسات احتكارية في أسعار الخضروات، والأسعار متوقعة على آليات العرض والطلب، مشيرًا إلى أن هناك تعاونا مع منافذ وزارة الداخلية والقوات المسلحة لبيع السلع والخضروات بأسعار جيدة.