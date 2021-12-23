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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تقليل انقطاع التيار واكتشاف الأعطال أبرزهم ..تعرف على أهداف مراكز تحكم الكهرباء

صدى البلد

ترتكز   الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء  على التحول التدريجى للشبكة  من نمطية إلى شبكة ذكية.

وتمثل  الشبكات الذكية  نقلة نوعية فى مستقبل الطاقة الكهربائية ، وهي تعتمد بشكل كبير على استغلال موارد الطاقة المتجددة وتحقيق الاستغلال الأمثل للكهرباء وتقليل تكلفة الإنتاج.

ويعمل قطاع الكهرباء  حالياً على إنشاء 47 مركز تحكم على خمسة مراحل في شبكات توزيع الكهرباء تغطى كافة انحاء الجمهورية


وعن أهداف مراكز التحكم  فهى .

- المتابعة والمراقبة المستمرة لحالة تشغيل الشبكة  ونقل أي تغير فور حدوثه، وبذلك يتم التدخل السريع لإعادة الوضع 

-  المراقبة المستمرة للأحمال خاصة عند وجود أي خلل يتم إطلاق إنذارا صوتيا ومرئيا.

-نقل إشعارات أعطال الجهد المتوسط وتحديد مكان العطل مما يؤدي إلى تقليل زمن الفصل وعزل الكابل .

-    تقليل زمن إنقطاعات التغذية الكهربية بإستخدام احدث الأساليب العلمية في اكتشاف الأعطال والمناطق المتاثرة بها وسرعة تامين التغذية لهذه الاماكن.

-   تسهيل عمل المناورات وتوزيع الأحمال لإمكانية تنفيذ برامج الصيانة الدورية والطارئة لمهمات الشبكة طبقا للمعدلات العالمية.

-    تسهيل عمل الدراسات اللازمة لمواجهة تطور الأحمال والحفاظ على مستوى الجودة العالي لخدمة المشتركين.

-  التشغيل الإقتصادي لمهمات الشبكة للوصول للمعدلات العالمية في هذا المجال

-   الإسهام فى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين من خلال تحسين نوعية خدمات الطاقة

تحقيق وفورات اقتصادية للشركة المصرية لنقل الكهرباء.

 

يذكر أنه يتم تحديث وتطوير مراكز التحكم الموجودة وتدعيمها بأحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة ،  على رأسها مراكز تحكم القاهرة الجديدة ونجع حماد ومركز تحكم الأسكندرية  ،كما يتم أنشاء مراكز تحكم جديدة فى المنيا والدلتا والعاصمة الإدارية الجديدة .

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