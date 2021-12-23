عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

السفر 3 يناير.. رئيس شركة مودرن سبورت يكشف تفاصيل معسكر الزمالك بدبي

صدى البلد

كشف محمود حسام رئيس مجلس إدارة شركة مودرن سبورت المنظمة لمعسكر الزمالك في الإمارات والدورة الودية التي سيشارك فيها الفريق الأبيض خلال شهر يناير المقبل عن حقيقة اعتذار نادي أندرلخت البلجيكي عن المشاركة في الدورة.


وأكد محمود حسام في تصريحات خاصة أن نادي أندرلخت لم يعتذر حتى الأن عن المشاركة في الدورة الودية، وأضاف أن هناك تخوف لدى مسؤولي النادي البليجكي من صدور قرار بمنع رحلات الطيران من بلجيكا في الفترة المقبلة بسبب جائحة كورونا مثلما حدث في هولندا مؤخرا.


وشدد رئيس الشركة المنظمة للدورة على أنه في حالة صدور قرار بغلق المطارات في بلجيكا وتعليق رحلات الطيران سيكون من الصعب سفر الفريق، وفي حالة عدم غلق المطارات سيشارك الفريق بصورة طبيعية في الدورة الودية.


وأوضح محمود حسام أن نادي بازل السويسري لم يعتذر هو الأخر عن عدم المشاركة في الدورة الودية، وسيسافر الفريق إلى الإمارات يوم 3 يناير المقبل.


وأضاف أن الشركة المنظمة للدورة وافقت على طلب الزمالك بنقل مقر إقامة الفريق إلى دبي بدلا من الشارقة وتم حجز الفندق الخاص ببعثة الزمالك وملاعب التدريب وتم إخطار  المشرف على الكرة بالنادي بالأمر عصر اليوم.

ترشيحاتنا

عودة الدب الروسي .. نهاية عصر توسع الناتو شرقا | تقرير

خالد ميري : الصعيد الآن بقلب الدولة بعد أن كان أهالينا هناك يعانون الحرمان..فيديو

اوبل وهيونداي و سوزوكي.. ابرز السيارات الهاتشباك عام 2021 بالسوق المصري.. صور

الطقس السيئ.. انهيار منزل في الإسكندرية ووفاة شخص وتلف 5 سيارات

جالطة سراي يرسل خطابًا رسميًا لشراء مصطفى محمد من الزمالك

بلاغ من اتحاد الكرة لـ FIFA بشأن المرشحين لانتخابات الجبلاية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء: المصريون سيصابون الفترة المقبلة بمتحور "أوميكرون"

دعاء قيام الليل قبل الفجر .. 6 كلمات مستجابة رددها الآن

استبعاد 12 لاعبا .. قرار جديد بشأن قائمة منتخب مصر فى الأمم الإفريقية

8 تصريحات جديدة.. وزير التعليم يحسم الجدل حول امتحانات أولى وتانية ثانوي

بالمانيكر ومكياج كامل.. زوجة عصام الحضري أمام الحرم المكي

جمارك الصادرات الجوية تضبط قطعا أثرية مهربة في مطار القاهرة.. صور

مدبولي : تنسيق بين جميع أجهزة الدولة لسرعة مجابهة مختلف أنواع الطوارئ

الصحة تحظر الخروج لـ مرضى الحساسية وضيق التنفس مع اضطراب الطقس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زعماء الشر خططوا للعدوان.. محمود ياسين نجم احتفالات بورسعيد بطرد بريطانيا وأعوانها

تأكيدا لانفراد صدى البلد .. شيرين عبد الوهاب وبناتها ضيوف صاحبة السعادة في رأس السنة

افتتاح المرحلة الأولى من قرية القرنة لـ"حسن فتحي" في الأقصر

عقب التتويج بالسوبر الأفريقي.. لماذا يفوز الأهلي بالمباريات بعد الدقيقة 90 ؟

فيديو

قرار مهم من وزير التعليم.. تفاصيل التحسين في الشهادة الإعدادية

ممنوع نهائيا.. حظر ترك بطاقة التموين للبدالين والمخابز وعقوبة صارمة للمخالفين

صعيد الخير.. فيديو من القوات المسلحة يبرز المشروعات القومية في محافظات الجنوب

موضوع عائلي وأبو العروسة.. مسلسلات ينتظرها الجمهور في الموسم الشتوي

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

مجدي أبوزيد

السوشيال ميديا وثيقة طلاق الفنانين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 11 “

إيمان الدربي

حصاد المرأة المصرية

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

اﻟﻤﺰﻳﺪ