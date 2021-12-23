السفر 3 يناير.. رئيس شركة مودرن سبورت يكشف تفاصيل معسكر الزمالك بدبي

كشف محمود حسام رئيس مجلس إدارة شركة مودرن سبورت المنظمة لمعسكر الزمالك في الإمارات والدورة الودية التي سيشارك فيها الفريق الأبيض خلال شهر يناير المقبل عن حقيقة اعتذار نادي أندرلخت البلجيكي عن المشاركة في الدورة.



وأكد محمود حسام في تصريحات خاصة أن نادي أندرلخت لم يعتذر حتى الأن عن المشاركة في الدورة الودية، وأضاف أن هناك تخوف لدى مسؤولي النادي البليجكي من صدور قرار بمنع رحلات الطيران من بلجيكا في الفترة المقبلة بسبب جائحة كورونا مثلما حدث في هولندا مؤخرا.



وشدد رئيس الشركة المنظمة للدورة على أنه في حالة صدور قرار بغلق المطارات في بلجيكا وتعليق رحلات الطيران سيكون من الصعب سفر الفريق، وفي حالة عدم غلق المطارات سيشارك الفريق بصورة طبيعية في الدورة الودية.



وأوضح محمود حسام أن نادي بازل السويسري لم يعتذر هو الأخر عن عدم المشاركة في الدورة الودية، وسيسافر الفريق إلى الإمارات يوم 3 يناير المقبل.



وأضاف أن الشركة المنظمة للدورة وافقت على طلب الزمالك بنقل مقر إقامة الفريق إلى دبي بدلا من الشارقة وتم حجز الفندق الخاص ببعثة الزمالك وملاعب التدريب وتم إخطار المشرف على الكرة بالنادي بالأمر عصر اليوم.