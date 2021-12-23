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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

متحدث البترول يكشف حقيقة ارتفاع سعر اسطوانة البوتاجاز

صدى البلد

قال المهندس حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إن  الوزارة شرفت بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمجمع إنتاج البنزين بأسيوط، مشيرًا إلى أن هذا المشروع كبير للغاية، وينتج 800 ألف طن من البنزين بأنواعه المختلفة، واستثماراته تقدر بـ450 مليون دولار، وهذا من شأنه أن يحقق تغطية محافظات الصعيد بالكامل بنسبة 100%.


وتابع "عبد العزيز"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين ، على فضائية "الحدث اليوم"، أن هذا  المشروع يوفر نقل البنزين من الشمال إلى الجنوب،  مشيرًا إلى أن مصر حتى هذه اللحظة تستورد جزء من البنزين لتغطية احتياجات جمهورية مصر العربية، وكان يتم نقل البنزين من الإسكندرية إلى الصعيد، وافتتاح هذا المشروع يوفر الضغط على الطرق.

ولفت إلى أن الدولة حققت إنجازات كبير في تأمين الاحتياجات البترولية بدون أي اختناقات، وحققت العديد من الاكتشافات البترولية، و هناك العديد من مشروعات التكرير سواء في الاسكندرية أو أسيوط، لإنتاج السولار باستثمار تصل لـ3 مليار دولار. 


وأشار إلى أن  تكلفة أمبوبة البتوجاز 145 جنيه ، وتباع للمواطن بـ70 جنيهًا، وأي حديث على انها تباع بـ90 جنيهًا أمر غير صحيح على الإطلاق، معقبًا: "الأمبوبة تباع بنصف التكلفة، والدولة تتحمل هذا الفرق من الميزانية".

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