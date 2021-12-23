جالطة سراي يرسل خطابًا رسميًا لشراء مصطفى محمد من الزمالك

ذكرت صحيفة "حرييت" التركية أن نادي جالطة سراي، أرسل خطابًا رسميًا إلى نادي الزمالك، بشأن شراء مهاجم الفريق الأول لكرة القدم مصطفى محمد من صفوف الفريق.

ويلعب مصطفى محمد على سبيل الإعارة مع جالطة سراي، حيث انضم مُهاجم الزمالك لوصيف الدوري التركي، على سبيل الإعارة لموسم ونصف.



ويمتلك جالطة سراي حق شراء مصطفى من الزمالك مقابل 4 ملايين يورو في موعد أقصاه 31 ديسمبر الجاري.

وأشارت الصحيفة إلى أن جالطة سراي قد قرر شراء مصطفى محمد من صفوف الزمالك ودفع مبلغ الأربعة ملايين يورو.

وأوضحت أن الزمالك قد تلقى الخطاب من جالطة سراي، الذي من خلاله أبلغ مسؤولي الأبيض بتفعيل بند شراء مصطفى محمد مقابل المبلغ المتفق عليه بين الطرفين.

جدير بالذكر أن مصطفى محمد شارك في 28 مباراة بمُختلف المسابقات مع جالطة سراي هذا الموسم أغلبها "كبديل"، ولم يتمكن من إحراز إلا خمسة أهداف وصنع هدفًا واحدًا.