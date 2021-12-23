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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

تكنولوجيا صناعة الفخار والأغاني التراثية.. فعاليات تنظمها مكتبة الإسكندرية

صدى البلد

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مركز الإسكندرية للدراسات الهلينستية، ومركز القبة السماوية العلمي، بالتعاون مع مركز العلوم ومتحف التكنولوجيا في سالونيك (NOESIS)، وبرعاية الأمانة العامة لليونانيين في الخارج بوزارة الشئون الخارجية بجمهورية اليونان محاضرة بعنوان "تكنولوجيا صناعة الفخار".

 

يأتي ذلك في إطار احتفال مكتبة الإسكندرية بيوم المتوسط وعلى هامش معرض "فكرة: العلوم والتكنولوجيا اليونانية القديمة"، والمقام داخل قاعة الاستكشاف بمركز القبة السماوية العلمي.

 

تُلقي المحاضرة والتي من المقرر أن تعقد في الثانية من بعد ظهر اليوم الخميس، الدكتورة بسمة خليل، محاضر، بكلية الآثار واللغات، جامعة مطروح، وذلك بمكتبة الإسكندرية، المدخل الرئيسي، قاعة الأوديتوريوم. المحاضرة باللغة العربية ومترجمة باللغة الإنجليزية.

مكتبة الاسكندرية الدراسات الهلينسية سالونيك متحف الاسكندرية

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