خالد ميري : الصعيد الآن بقلب الدولة بعد أن كان أهالينا هناك يعانون الحرمان..فيديو

قال الإعلامي خالد ميري، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي من 2014، قام بعمل تنمية بكل محافظات الصعيد، بعد الحرمان الذي كان يعاني منه أهالى الصعيد على مدار عقود كبيرة.

وأضاف خالد ميري، خلال تقديمه برنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن "الصعيد بقى في قلب مصر، والاهمال اللى عانى منه الصعيد، كان واضحا، مشيرا إلى أن أهالينا كانوا يعانون من حرمان واضح.

وتابع ميري، أنه كان لا يوجد أي مظهر من مظاهر الحضارة، وكان لا يوجد أي خدمات سواء طرق، أو الصحة وغيرها.

وأشار مقدم برنامج “كلمة السر”، أنت جماعة الإخوان الإرهابية كانت تهتم لأنها كانت ترغب في تجنيد الشباب للقيام بأعمال إرهابية ضد الدولة.

وقال : إن أهلنا في الصعيد يستحقون هذا الإهتمام، وشعر المواطن في الصعيد أن الدولة تعمل من أجل وجود تنمية شاملة في الصعيد، والناس فرحانة بكل اللي بيحصل في الصعيد بعد أن أصبح الصعيد بقلب الدولة المصرية".