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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اختبارات فيديو لحكام الدرجة الثانية والثالثة تحت إشراف منطقة القاهرة

صدى البلد

أقامت لجنة حكام القاهرة برئاسة توفيق السيد اليوم الخميس، محاضرات تثقيفية واختبارات فيديو تيست لحكام الدرجة الثانية والثالثة، وتم تقسيم الحكام إلى أفواج من الساعة 11 صباحا حتي الساعة 5 مساء، وقرر توفيق السيد أن نتائج الامتحانات سيتم ربطها بالاختيار لإدارة المباريات.

ألقى المحاضرات كل من الحكام  خليل حامد وأحمد أبو رحاب ومحمد صلاح عبد الفتاح، ويعتبر هذا الظهور الأول لعبد الفتاح بعد اعتماده كمحاضر  منذ أسبوعين.

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية، برئاسة عصام عبد الفتاح عن قبول دفعة جديدة من الحكام فى النصف الثانى من شهر يناير 2022.

ووضعت لجنة الحكام الرئيسية شروطا يجب توافرها في المتقدمين لدخول مجال التحكيم، أهمها: يكون المتقدم لدخول التحكيم تم قيده فى أحد الأندية أو مراكز الشباب التى تشارك فى مسابقات الإتحاد المصرى لكرة القدم على الاقل عامان.

وعن السن المحدد لدخول التحكيم يكون عمره لا يقل عن 17 عاما ولا يزيد على 24 عاما.

وكان عدد كبير من لاعبى الكرة قد طلب من الجبلاية إجراء امتحانات لدخول مجال التحكيم خاصة بعد ارتفاع قيمة البدلات فى المباريات والتى وصلت الى 7 الاف جنيه للحكم  فى الدورى الممتاز و500 جنيها فى الناشئين.

الدوري الممتاز لجنة الحكام عصام عبد الفتاح لجنة الحكام الرئيسية الدرجة الثانية

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