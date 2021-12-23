"التزامهم مبقاش موجود".. محسن أحمد يكشف ما يميز جيل النجوم الكبار

قال الدكتور محسن أحمد، مدير تصوير ومخرج مصري، إن الجيل الحالي من صناع السينما لا يتمتعون بنفس درجة الالتزام التي كان يتصف بها النجوم السابقين أمثال أحمد زكي وعادل إمام وجيلهم من الفنانين، معلقا: "التزامهم مبقاش موجود".

وأشار "أحمد"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الخميس، إلى أنه يضع قيود حادة في موقع التصوير، حيث انه يمنع التدخين تماما في البلاتوه، معتبرا أن تنفيذ هذه القاعدة حاليا صعب، معلقا: "تنفيذ ده صعب ممكن انا اخد هدومي وأروح".

وعن فيلم "الكيت كات"، أوضح أنه عقد ندوة منذ أيام بمهرجان القاهرة السينمائي بمناسبة مرور 30 سنة على عرضه، لافتا إلى أن تميز صورة الفيلم هى نتاج جهد متكامل لفريق العمل، معلقا: "كل فريق العمل كان في أفضل حالاته"، معتبرا أن فيلم الكيت كات حالة صعب تتكرر في عمل آخر.