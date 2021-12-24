اليوم.. قطع المياه لمدة 8 ساعات في بعض أحياء الجيزة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بـ الجيزة انقطاع المياه عن المناطق التابعة للأحياء التالية (حي الوراق – حي شمال الجيزة – حي العجوزة ) وذلك إعتباراً من الساعة الثانية عشر ليلاً اليوم الجمعة وحتى الساعة ٨ صباح غد السبت وذلك لمدة ٨ ساعات.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلي أعمال الصيانة بمحطة مياه إمبابة ، الأمر الذي يتطلب توقف المرحلة القديمة من محطة مياه إمبابة.

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة .

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من التليفون الأرضي.