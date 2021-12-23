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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مساعد وزير التموين:قائمة الإنتظار 500 شخص لشراء سيارة بـ 12 مليون جنيه..فيديو

سيارات
سيارات

قال اللواء إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن إحدى شركات السيارات طرحت موديل جديد تبلغ قيمة السيارة 12 مليون، وتعدت قائمة الإنتظار 500 متقدم للشراء»، مضيفا: «الانفتاح الاقتصادي أسفر عن حدوث طفرات في الشرائح الاجتماعية».

وأضاف «عشماوي »خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد: «الحكومة تلعب دور المنظم والمشرع في الاقتصاد المختلط، وتترك المجال للقطاع الخاص كي يعمل على أرض الواقع»، مؤكدا على أهمية المناطق الاستراتيجية والبورصات السلعية، كونها بمثابة مكونات أساسية للتجارة.

وأشار  مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إلى وجود ما يقرب من 680 سوق على مستوى الجمهورية، موضحا أن مصر تحتاج إلى إنشاء 14 سوق جملة جديدة، مشددا على  أهمية الاحتفاظ بالقيم المجتمعية.

 

 إنشاء منشآت صناعية وخدمية 

 

وأوضح أن الاقتراض يستهدف إنشاء منشآت صناعية وخدمية تعظم إجمالي الناتج المحلي للدولة»، متابعا:  «ما زلنا في حدود الأمان بالنسبة للاقتراض الخارجي».

وأكد أن مصر تأتي ضمن أفضل اقتصادات العالم بسبب تحقيق معدلات نمو إيجابية، مضيفا: «لكن الناس مش بتحس بسبب النمو السكاني المتزايد».

وأشاد عشماوي بمشروعات التنمية التي تنفذ في محافظات الصعيد، قائلا «أتصور أن المشروعات التي تنفذ هناك، ومبادرة حياة كريمة ستصنع الفارق مع المواطنين».

التموين حقائق واسرار مصطفى بكري المناطق الاستراتيجية الشرائح الاجتماعية

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