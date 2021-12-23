مدرب الإسماعيلي: أقدر حزن الجماهير وسنعمل على تفادى الأخطاء فى اللقاءات المقبلة

عبر الأرجنتيني خوان براون المدير الفنى للإسماعيلى عن بالغ حزنه جراء تعرض الفريق لهزيمة أمام سموحة خلال اللحظات الأخيرة.

وأشار فى تصريحات للموقع الرسمى: ”أهدرنا العديد من الفرص السهلة فى الشوط الأول كانت كفيلة بإنهاء المباراة لصالحنا”.

وتابع المدرب الأرجنتيني :”النتيجة غير عادلة بكل تأكيد لكنها كرة القدم فى النهاية “.

وشدد براون:” غياب التركيز عن بعض لاعبي الإسماعيلي كان السبب الرئيسى والأهم فى فقدان الثلاث نقاط لكن علينا أن نتحسن أكثر ونتجنب تكرار مثل تلك المواقف اعتبارا من اللقاءات المقبلة”.

وواصل :” أعلم مدى حزن واستياء جماهير الدراويش العاشقة للفريق بدون شك من حقهم الغضب فهذا أمر طبيعي لكن الفريق في موقف صعب للغاية ويحتاج لدعمهم المستمر”.

وأتم حديثه :”مجلس إدارة النادى يسعى بقدر المستطاع لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الإنتقالات الشتوية والذى سيسهم فى تطور الفريق للأفضل”.