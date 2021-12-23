الأبطال.. أشرف صبحي: نظرة الدولة اختلفت لذوي الهمم.. فيديو

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الاهتمام بذوي الهمم بدأ منذ عام 2014، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطى اهتماما كبيرا لتلك الفئة ووجه مؤسسات الدولة بالاهتمام بهم.

وأضاف أشرف صبحي، خلال لقاء له لبرنامج "كلمة السر"، عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامي "خالد ميري"، أن نظرة الدولة اختلفت لذوي الهمم ، مشيرا إلى أنه أصبح هناك نظرة عملية.

وتابع أشرف صبحي، أن الشباب والرياضة من ضمن القطاعات التي اهتمت بذوي الهمم، وأصبح لدينا تنظيمات تتم لهم من تدشين الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن فترة مكا قبل 2014 كانت الأسرة لديها قدر من الاستحياء تجاه ذوي الهمم من الأبناء، ولكن الأسر الآن بتتباهى أن عندها بطلا وأنهم يشاركون في المجتمع ".

الرئيس يدعهم ذوي الهمم

وأكد وزير الشباب والرياضة، أن أكثر التباهي أن الرئيس يدعهم ذوي الهمم ويخاطب الأسرة المصرية أنه عندهم أحد الملائكة.