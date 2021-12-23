في عيدها القومي.. الزراعة قاطرة التنمية في بورسعيد

نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، انفوجراف وفيديو بعنوان: " الزراعة".. قاطرة التنمية في بورسعيد، بمناسبة احتفال المحافظة بعيدها القومي، رقم 65 والذي يأتي تزامنا مع ذكرى رحيل جنود الاحتلال عن أراضيها والانتصار على العدوان الثلاثى على مصر عام 1956 .

وأشار الانفوجراف إلى أن محافظة بورسعيد تعتبر من أهم محافظات جمهورية مصر العربية، حيث تقع في شمال البلاد على ساحل البحر المتوسط، وتضم أيضاً مدينة بورفؤاد التي تمثل الشطر الآسيوي لهذه المحافظة الأفروأسيوية، وتبلغ مساحتها الكلية للمحافظة حوالي 1351 كيلو متر مربع، وعدد سكانها حوالي 800 ألف نسمة.



وأوضح الانفوجراف أن التنمية الزراعية تعد محوراً أساسياً من محاور التنمية الشاملة بالمحافظة، حيث تبلغ اجمالي المساحة المنزرعة بها حوالي: 135 ألف فدان إجمالي بنسبة 42% من إجمالي المساحة الكلية للمحافظة، ويبلغ عدد الحائزين بها 4120 حائزا.



وتمثلت أبرز معلومات الانفوجراف في التالي:

أولا: الإنتاج النباتي في بورسعيد:

• أبرز المحاصيل الشتوية:

(بنجر السكر - القمح – الشعير- البرسيم - الفول البلدي)

• أبرز المحاصيل الصيفية المنزرعة:

( الأرز – القطن – الذرة)

• محاصيل الخضر:

(الكوسة – الجزر – الطماطم – البصل – البطاطس – الكنتالوب – اللوبيا – الباذنجان)

• محاصيل الفاكهه

(الموالح – المانجو – العنب – التفاح -الرمان -الجوافة)

100% نسبة إكتفاء ذاتي من محصول الأرز.

86% نسبة اكتفاء ذاتي من محصول القمح.

ثانيا: الإنتاج الحيواني:

52013 رأس ماشية إجمالي الثروة الحيوانية بالمحافظة

- 24 مزرعة حلاب

- 42 مزرعة تسمين

- 6 مزارع أغنام وماعز وأبل

• 63698 طن سنوياً إجمالي الطاقة الإنتاجية من الألبان

• 3712,5 طن سنوياً إجمالي الطاقة الإنتاجية من اللحوم.

ثالثا: الإنتاج الداجني:

- 42 مزرعة انتاج داجني

- 504150 طائر إجمالي الطاقة الفعلية للمزارع

- 11859525 بيض/كتكوت ..إجمالي الطاقة الإنتاجية من البيض والكتاكيت

رابعا: الثروة السمكية في بورسعيد

- 179 مزرعة سمكية على مساحة 2450 فدان غرب بورسعيد

- مزرعة نموذجية بحرية في جنوب الرسوه

- مزارع الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية :

19 ألف فدان في شرق بورسعيد

1.7 فدان غرب بور سعيد

اهم الأسماك:

- اللوت ـ الدنيس ـ الجمبري ـ القاروص

- اسماك العائلة البورية.

كما يتمثل القطاع الزراعي في بورسعيد في التالي:

- 3 مراكز إرشادية

- 2 محطة للبحوث الزراعية

- 3 محطة زراعة آلية

- 49 جمعية زراعية ونوعية في مجالات الإنتاج الزراعي

كما تعد محافظة بورسعيد أول محافظة تم اطلاق مشروع كارت الفلاح بالمحافظة.

وتشمل محافظة بورسعيد عددا من المشروعات التنموية العملاقة

- منطقة مجمعه لتربية الماشية على مساحة 350 فدان تضم 1200 حظيرة ماشية جاري الإنتهاء منها بشرق الطريق الدائري.

- محطة معاجلة مياه مصرف بحر البقر والتي تعد أكبر محطة لمعالجة المياه ثلاثية في العالم بطاقة إنتاجية 5.6 متر مكعب يومياً.