عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

في عيدها القومي.. الزراعة قاطرة التنمية في بورسعيد

زراعة
زراعة

نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، انفوجراف وفيديو بعنوان: " الزراعة".. قاطرة التنمية في بورسعيد، بمناسبة احتفال المحافظة بعيدها القومي،  رقم 65 والذي يأتي تزامنا مع ذكرى رحيل جنود الاحتلال عن أراضيها والانتصار على العدوان الثلاثى على مصر عام 1956 .

 

وأشار الانفوجراف إلى أن  محافظة بورسعيد تعتبر  من أهم محافظات جمهورية مصر العربية، حيث تقع في شمال البلاد على ساحل البحر المتوسط، وتضم أيضاً مدينة بورفؤاد التي تمثل الشطر الآسيوي لهذه المحافظة الأفروأسيوية، وتبلغ مساحتها الكلية للمحافظة حوالي 1351 كيلو متر مربع، وعدد سكانها حوالي 800 ألف نسمة.


وأوضح الانفوجراف أن التنمية الزراعية  تعد محوراً أساسياً من محاور التنمية الشاملة بالمحافظة، حيث تبلغ اجمالي المساحة المنزرعة بها حوالي: 135 ألف فدان إجمالي  بنسبة 42% من إجمالي المساحة الكلية للمحافظة، ويبلغ عدد الحائزين بها 4120 حائزا.


وتمثلت أبرز معلومات الانفوجراف في التالي:

أولا:  الإنتاج النباتي في بورسعيد:
• أبرز المحاصيل الشتوية:
(بنجر السكر - القمح – الشعير- البرسيم - الفول البلدي)
• أبرز المحاصيل الصيفية المنزرعة:
( الأرز – القطن – الذرة)
• محاصيل الخضر:
(الكوسة – الجزر – الطماطم – البصل – البطاطس – الكنتالوب – اللوبيا – الباذنجان)
• محاصيل الفاكهه
(الموالح – المانجو – العنب – التفاح -الرمان -الجوافة)
100% نسبة إكتفاء ذاتي من محصول الأرز.
86% نسبة اكتفاء ذاتي من محصول القمح.
 ثانيا: الإنتاج الحيواني:

52013 رأس ماشية إجمالي الثروة الحيوانية بالمحافظة

- 24 مزرعة حلاب
- 42 مزرعة تسمين
- 6 مزارع أغنام وماعز وأبل
• 63698 طن سنوياً إجمالي الطاقة الإنتاجية من الألبان
• 3712,5 طن سنوياً إجمالي الطاقة الإنتاجية من اللحوم.

 ثالثا: الإنتاج الداجني:
- 42 مزرعة انتاج داجني
- 504150 طائر إجمالي الطاقة الفعلية للمزارع
- 11859525 بيض/كتكوت ..إجمالي الطاقة الإنتاجية من البيض والكتاكيت

 رابعا: الثروة السمكية في بورسعيد
- 179 مزرعة سمكية على مساحة 2450 فدان غرب بورسعيد
- مزرعة نموذجية بحرية في جنوب الرسوه
- مزارع الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية :
19 ألف فدان في شرق بورسعيد
1.7 فدان غرب بور سعيد
اهم الأسماك:
- اللوت ـ الدنيس ـ الجمبري ـ القاروص
- اسماك العائلة البورية.

كما يتمثل القطاع الزراعي في بورسعيد في التالي:
- 3 مراكز إرشادية
- 2 محطة للبحوث الزراعية
- 3 محطة زراعة آلية
- 49 جمعية زراعية ونوعية في مجالات الإنتاج الزراعي

كما تعد محافظة بورسعيد أول محافظة تم اطلاق مشروع كارت الفلاح بالمحافظة.

وتشمل محافظة بورسعيد عددا من  المشروعات التنموية العملاقة
- منطقة مجمعه لتربية الماشية على مساحة 350 فدان تضم 1200 حظيرة ماشية جاري الإنتهاء منها بشرق الطريق الدائري.
- محطة معاجلة مياه مصرف بحر البقر والتي تعد أكبر محطة لمعالجة المياه ثلاثية في العالم بطاقة إنتاجية 5.6 متر مكعب يومياً.

الزراعة قاطرة التنمية بورسعيد وزارة الزراعة

ترشيحاتنا

أندية تعرف حقوق الغير.. القعيي: ميلان استأذن الأهلي في استخدام شعار الأكثر تتويجاً

كلمة مدبولي في أول اجتماع للحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة "فيديو"

أنا ليا منافسين|صابر الرباعي: أي فنان ناجح الجمهور هيمشي وراه..وهؤلاء الأقرب لقلبي

أحمد الغندور لـ سيراميكا كليوباترا والمقاولون.. حكام مباريات الدوري المصري غدا الجمعة

أسأت معاملة والدي فكيف أبره حتى يغفر الله لي؟.. الإفتاء تجيب

أنهي أحلى.. الزغرودة اللبنانية أم المصرية؟.. اسمعوا كارول سماحة واحكموا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دعاء قيام الليل قبل الفجر .. 6 كلمات مستجابة رددها الآن

رئيس الوزراء: المصريون سيصابون الفترة المقبلة بمتحور "أوميكرون"

استبعاد 12 لاعبا .. قرار جديد بشأن قائمة منتخب مصر فى الأمم الإفريقية

بالمانيكر ومكياج كامل.. زوجة عصام الحضري أمام الحرم المكي

مصدر بالأهلي : مؤمن زكريا حالته مستقره

الصحة تحظر الخروج لـ مرضى الحساسية وضيق التنفس مع اضطراب الطقس

السيسي: لا يمكن هدي بطاقة تموين لحد بيتجوز تاني

البنك المركزي: مد فترة إعفاء العملاء من مصروفات التحويلات البنكية بالجنيه المصري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تنظيف المقابر وعلاج روحاني.. كيف ضربت الداخلية أوكار 4 دجالين بالمحافظات في يوم واحد؟

زعماء الشر خططوا للعدوان.. محمود ياسين نجم احتفالات بورسعيد بطرد بريطانيا وأعوانها

تأكيدا لانفراد صدى البلد .. شيرين عبد الوهاب وبناتها ضيوف صاحبة السعادة في رأس السنة

افتتاح المرحلة الأولى من قرية القرنة لـ"حسن فتحي" في الأقصر

فيديو

بسبب خلافات زوجية.. صدم 5 أشخاص بالسيارة وفر هاربا

قرار مهم من وزير التعليم.. تفاصيل التحسين في الشهادة الإعدادية

ممنوع نهائيا.. حظر ترك بطاقة التموين للبدالين والمخابز وعقوبة صارمة للمخالفين

صعيد الخير.. فيديو من القوات المسلحة يبرز المشروعات القومية في محافظات الجنوب

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

مجدي أبوزيد

السوشيال ميديا وثيقة طلاق الفنانين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 11 “

إيمان الدربي

حصاد المرأة المصرية

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

اﻟﻤﺰﻳﺪ