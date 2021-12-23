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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أخبار العالم|البرازيل تفرض عقوبات ضد 3 اشخاص بينهم مصريين.. إجراءات جديدة لصلاة الجمعة في المسجد الحرام

أخبار العالم
أخبار العالم

شهدت الساحة العالمية والدولية اليوم الخميس العديد من الموضوعات اليوم الخميس وتصدر ذلك:

دولة عربية تعتمد التحول إلى الدراسة والامتحانات عن بعد بسبب تفشي "أوميكرون"

أعلنت دولة عربية، اليوم الخميس، أن الدراسة والامتحانات في الجامعات والمعاهد العليا ستتم عن بعد وحتى إشعار آخر، بعد انتشار متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون".

بينهم مصريان.. عقوبات أمريكية على 3 أشخاص في البرازيل لدعم "القاعدة"

أعلنت الخارجية الأمريكية، فرض عقوبات على 3 أشخاص بينهم مصريين بسبب دعمهم لتنظيم القاعدة الإرهابي، وذلك في البرازيل.

حتى الأموات لا يسلمون من اعتداءات المستوطنين.. تحطيم شواهد قبور في فلسطين

حتى الأموات لا يسلمون من هجمات المستوطنين في الضفة الغربية المُحتلة، إذ حطم مُستوطنون هاجموا مُحافظة نابلس الليلة شواهد قبور في قرية "برقة" القريبة من بؤرة استيطانية غير قانونية.

مستوطنون إسرائيليون يهاجمون منازل الفلسطينيين بنابلس .. واستغاثة عاجلة من المساجد

هاجم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، تحت جنح الظلام، منازل المدنيين الفلسطينيين في بلدة برقة بمحافظة نابلس الواقعة في شمال الضفة الغربية والتي تشهد تصعيدًا غير عادي من قبل المستوطنين منذ نحو أسبوع.

الإمارات تعلن تعليق دخول القادمين من عدة دول إفريقية

أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية تعليق دخول المسافرين القادمين من عدة دول إفريقية من بينها: كينيا، وتنزانيا، ونيجيريا، على جميع الرحلات الجوية للناقلات الوطنية والأجنبية، وكذلك ركاب الترانزيت القادمين منها، اعتباراً من بعد غد السبت

السعودية.. إجراءات جديدة لصلاة الجمعة في المسجد الحرام

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن إجراءات جديدة لاستقبال قاصدي وزوار المسجد الحرام لأداء صلاة الجمعة يوم غد من أبرزها فتح (58) باباً للدخول والخروج وتخصيص أكثر من (4000) عامل وعاملة لعمليات التطهير والتنظيف التي تبلغ (10) مرات يومياً

البحرين.. إجراءات جديدة لدخول المساجد بسبب كورونا

قالت إدارة الأوقاف السنية بمملكة البحرين في بيان لها : تأكيدًا على الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية السارية على المساجد والجوامع في أوقات الصلوات وخاصةً صلاةَ يومِ الجمعة..

التحالف العربي يدمر زورقًا مفخخًا للحوثيين قبل تنفيذ هجوم وشيك بالبحر الأحمر

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، مساء اليوم /الخميس/، تدمير زورق حوثي مفخخ قبل تنفيذ عملية هجوم وشيك بجنوب البحر الأحمر.

الرئيس التونسي: نحن أمام إرث ثقيل لا يمكن تجاوزه إلا بقرارات جريئة

أشرف الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم بقصر قرطاج، على اجتماع مجلس الوزراء الذي خُصّص للتداول بخصوص مشاريع المراسيم ومشاريع الأوامر الرئاسية

المستشارة الأممية تدعو إلى الانتقال السلمي في ليبيا ونقل السلطة لمؤسسات منتخبة

دعت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز اليوم/ الخميس/ المؤسسات المعنية إلى احترام ودعم إرادة مليونين و800 ألف ليبي مسجلين للتصويت، وللمساهمة في حل الأزمة السياسية في ليبيا وتحقيق الاستقرار الدائم.

بوتين يكشف عن الحليف الأول لـ روسيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إنه على الرغم من العلاقات المتوترة في الماضي، تعمل موسكو وبكين الآن معًا على عدد غير مسبوق من القضايا، بما في ذلك التجارة والتكنولوجيا والدفاع.

ردا علي بوتين.. الناتو: لم نتعهد أبدا بعدم التوسع

قال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبيرج، اليوم الخميس، إن الحلف لم يتعهد أبدا بعدم التوسع، وأن ذلك غير وارد في أي اتفاقية دولية.

الجيش الإثيوبي يعلن اكتمال العملية ضد جبهة تحرير تيجراي الشعبية

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد يوم الخميس أن الجيش الإثيوبي أكمل عملية ضد مسلحين من جبهة تحرير تيجراي الشعبية.

تسجيل 120 ألف حالة إصابة مؤكدة بكورونا في المملكة المتحدة

اعلنت الحكومة البريطانية عن أنه تم تسجيل 119.789 حالة أخرى مؤكدة مختبريًا لـ كورونا - كوفيد 19 في المملكة المتحدة اعتبارًا من الساعة 9 صباح اليوم الخميس وهو رقم قياسي جديد للحالات المبلغ عنها يوميًا

إصابة مئات الآلاف يوميا.. فرنسا تتوقع سيناريو مخيفا بسبب متحور أوميكرون

قال المجلس العلمي الفرنسي، اليوم الخميس، إنه يتوقع ارتفاع معدل الإصابات بـ فيروس كورونا في فرنسا إلي مئات الآلاف من الحالات الجديدة يوميا خلال شهر يناير، حيث سيطر متحور أوميكرون شديد العدوى على البلاد.

بحث عن يهودي ليقتله.. وزيرة داخلية بريطانيا تعلق علي حادثة بـ لندن

أدانت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، اليوم الخميس، الهجوم “المثير للقلق” المعادي للسامية في شمال لندن، وقالت إنها على اتصال وثيق بشرطة العاصمة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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