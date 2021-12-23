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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تدرس وقف منح تراخيص استخراج الغاز في البحر المتوسط لصالح الطاقة المتجددة

إسرائيل
إسرائيل

تدرس إسرائيل وقف منح التراخيص الخاصة باستخراج الغاز الطبيعي من المياه المقابلة لسواحلها في البحر المتوسط من اجل العمل بالطاقة المتجددة.
ونقل موقع (جيويش نيوز سانديكيت) الأمريكي عن إيلاي ريتيج، الأستاذ المساعد في قسم الدراسات السياسية في جامعة (بار إيلان) الإسرائيلية قوله: إن رفض وزيرة الطاقة كارين الحرار منح تراخيص بحرية جديدة للتنقيب عن الغاز أمر "غريب" لأنها "تضعه في مقابل الغاز. لا يجب أن يأتي أحدهما على حساب الآخر".
ويتساءل الخبراء عن إعلان حديث لوزيرة البنية التحتية الوطنية والطاقة والموارد المائية كارين الحرار بأنها لن تمنح تراخيص بحرية جديدة للتنقيب عن الغاز في عام 2022 ، وبدلاً من ذلك ، ستركز على الطاقة المتجددة.
وقالت الحرار في مؤتمر للطاقة المتجددة في 15 ديسمبر الجاري "في العام المقبل سنركز على المستقبل ، على الكهرباء الخضراء ، وعلى كفاءة الطاقة وعلى الطاقات المتجددة - وأثناء قيامنا بذلك ، سنتجنب السعي لتوسيع تطوير الغاز الطبيعي، وهو ، كما نعلم ،وقود متحول.
تأتي تصريحاتها في أعقاب تصريحات أخرى أكدت التزام الحكومة بتعزيز إنتاج الطاقة المتجددة إلى 30 % بحلول عام 2030 والوصول إلى انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050.

إسرائيل الغاز الطبيعى البحر المتوسط بار إيلان إيلاي ريتيج

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