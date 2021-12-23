نشرة المحافظات.. حبس الطبيب المتهم بقتل أمه.. وفاة شخص في انهيار بلكونة بالإسكندرية.. العثور على 13 حمارا مذبوحا بالغربية

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والموضوعات التي حدثت في المحافظات المصرية، وفيما يلي نرصد أبرز أحداث المحافظات:

تسببت موجة الطقس السيئ في الإسكندرية والأمطار الغزيرة التي تتعرض لها المحافظة منذ أسبوع إلى عدد من الحوادث في نطاق المحافظة.

نوهت محافظة الجيزة انه فى إطار تنفيذ أعمال الإنشاءات الخاصة بمحطة مترو القومية ( الخط الثالث ) ستقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال بغلق كلى لشارع القومية العربية من الدائرى بإتجاه ميدان البوهى فى المنطقة المحصورة بين شارعى المدينة المنورة والنصر لمدة ٣٠ يوما تبدأ الجمعة.

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف وحدة شئون المرأة بديوان عام المحافظة ، ببحث حالة إحدى المواطنات ،التي قامت بنشر فيديو على إحدى صفحات التواصل الاجتماعي ، تشتكى فيه من سوء معاملة زوجها، وتستغيث للتدخل في حل مشكلتها ، خاصة وأنها ذكرت في الفيديو أن زوجها يهددها ويسئ إليها بالضرب المبرح.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ القاهرة مع مسئولي الشركة بحضور اللواء إيهاب الشرشابى رئيس هيئة النظافة ورئيس الإدارة المركزية للإنارة ورؤساء قطاعات الإنارة على مستوى المحافظة.

افتتحت منذ قليل الدكتورة الناس عبد الدايم وزيرة الثقافة مشروع تطوير قرية حسن فتحي بمركز القرنة غرب الاقصر ياتى ذلك عقب الانتهاء من المرحلة الأولى من القرية من خلال الجهاز القومي للتنسيق الحضاري والقرية ترجع اهميتها التاريخية بسبب قيام شيخ المعماريين العالمي الراحل المهندس حسن فتحي بإنشائها.

أصدر رئيس نيابة مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية اليوم قرارا بحبس الطبيب المتهم بقتل أمه ومحاوله الفتك بالوالده 4 أيام علي ذمة التحريات لحين الاطلاع علي تحريات المباحث وسماع أقوال شهود عيان والجيران .

شهدت مدينة الخانكة بمحافظة القليوبية اصطدام قطار بسيارة نقل اعلى كوبري الرشاح بين مدينة الخانكة و ابوزعبل، ولم بسفر الحادث عن ثمة إصابات حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

أعلنت مديرية الطب البيطري بالغربية اليوم عن العثور علي 13 حماراً مذبوحاً ومسلوخ الجلد بجوار مصرف امتداد شوبر بنطاق قرية محلة مرحوم بمركز طنطا ، وانتقلت الأجهزة المعنية والطب البيطرى.

فى إطار الاحتفالات بالذكرى ال65 لعيد بورسعيد القومي "عيد النصر" ، قام اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد بازاحه الستار عن تمثال " الفنان محمود ياسين " بالمركز الثقافي ببورسعيد، تقديرا.\