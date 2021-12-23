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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نشرة المحافظات.. حبس الطبيب المتهم بقتل أمه.. وفاة شخص في انهيار بلكونة بالإسكندرية.. العثور على 13 حمارا مذبوحا بالغربية

حبس طبيب
حبس طبيب

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والموضوعات التي حدثت في المحافظات المصرية، وفيما يلي نرصد أبرز أحداث المحافظات: 

 

الطقس السيئ.. انهيار بلكونة في الإسكندرية ووفاة شخص وتلف 5 سيارات

تسببت موجة الطقس السيئ في الإسكندرية والأمطار الغزيرة التي تتعرض لها المحافظة منذ أسبوع إلى عدد من الحوادث في نطاق المحافظة.

 

لمدة 30 يوما.. غلق شارع القومية بين شارعى المدينة المنورة والنصر باتجاه ميدان البوهى

نوهت محافظة الجيزة انه فى إطار تنفيذ أعمال الإنشاءات الخاصة بمحطة مترو القومية ( الخط الثالث ) ستقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال بغلق كلى لشارع القومية العربية من الدائرى بإتجاه ميدان البوهى فى المنطقة المحصورة بين شارعى المدينة المنورة والنصر لمدة ٣٠ يوما تبدأ الجمعة.

 

أبوها متوفي وجوزها بيضربها.. محافظ بني سويف يوجه بحل مشكلة سيدة

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف وحدة شئون المرأة بديوان عام المحافظة ، ببحث حالة إحدى المواطنات ،التي قامت بنشر فيديو على إحدى صفحات التواصل الاجتماعي ، تشتكى فيه من سوء معاملة زوجها، وتستغيث للتدخل في حل مشكلتها ، خاصة وأنها ذكرت في الفيديو أن زوجها يهددها ويسئ إليها بالضرب المبرح.

 

القاهرة تعلن تطبيق نظام جديد للتحكم عن بعد لشبكات الإنارة

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ القاهرة مع مسئولي الشركة بحضور اللواء إيهاب الشرشابى رئيس هيئة النظافة ورئيس الإدارة المركزية للإنارة ورؤساء قطاعات الإنارة على مستوى المحافظة.

 

بعد 70 عاما من التهميش .. افتتاح قرية حسن فتحي في الأقصر بحضور وزيرة الثقافة..فيديو

افتتحت منذ قليل الدكتورة الناس عبد الدايم وزيرة الثقافة مشروع تطوير قرية حسن فتحي بمركز القرنة غرب الاقصر ياتى ذلك عقب الانتهاء من المرحلة الأولى من القرية من خلال الجهاز القومي للتنسيق الحضاري والقرية ترجع اهميتها التاريخية بسبب قيام شيخ المعماريين العالمي الراحل المهندس حسن فتحي بإنشائها.

 

حبس الطبيب المتهم بقتل أمه ومحاوله الفتك بوالده في الغربية

أصدر رئيس نيابة مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية اليوم قرارا بحبس الطبيب المتهم بقتل أمه ومحاوله الفتك بالوالده 4 أيام علي ذمة التحريات لحين الاطلاع علي تحريات المباحث وسماع أقوال شهود عيان والجيران . 

 

دون إصابات.. تصادم قطار بسيارة بـ الخانكة في القليوبية

شهدت مدينة الخانكة بمحافظة القليوبية اصطدام قطار بسيارة نقل اعلى كوبري الرشاح بين مدينة الخانكة و ابوزعبل، ولم بسفر الحادث عن ثمة إصابات حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

33 هذا الشهر.. العثور على 13 حمارا مذبوحاً بجوار مصرف في الغربية

أعلنت مديرية الطب البيطري بالغربية اليوم عن العثور علي 13 حماراً مذبوحاً ومسلوخ الجلد بجوار مصرف امتداد شوبر بنطاق قرية محلة مرحوم بمركز طنطا ، وانتقلت الأجهزة المعنية والطب البيطرى.

 

في العيد القومي.. إزاحة الستار عن تمثال الفنان "محمود ياسين" ببورسعيد| صور

فى إطار الاحتفالات بالذكرى ال65 لعيد بورسعيد القومي "عيد النصر" ، قام اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد بازاحه الستار عن تمثال " الفنان محمود ياسين " بالمركز الثقافي ببورسعيد، تقديرا.\

 

المحافظات انهيار بلكونة الاسكندرية غلق شارع القومية محافظ بني سويف قرية حسن فتحى الغربية الخانكة القاهرة

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