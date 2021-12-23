عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مثل فيلم التجربة الدنماركية.. أشرف صبحي يكشف تفاصيل تطوير مراكز الشباب.. فيديو

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إنه بدأت الطفرة بمراكز الشباب منذ عام 2014، مؤكدا أنه كان هناك توجه بعمل ملاعب نجيل صناعي بتلك المراكز.
 

وأضاف أشرف صبحي، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”، أنه يوجد ما بين من 3000 الى 4000 مركز شباب، مشيرا إلى أن مراكز الشباب من أكثرالقطاعات التى تخاطب الشباب
ورمز للعائلات أحيانا إضافة إلى أنه له قيمته الكبيرة.

 

وتابع أشرف صبحي، أنه قمنا بتطوير عدد من مراكز الشباب، ولكن بعض المراكز كانت مثل فيلم "فيلم التجربة الدنماركية" ، لوجود منازل حول مراكز الشباب، ووجود عدم نظام للعمل بتلك المراكز.

 

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أنه كان هناك فكرة العمل مع القطاع الخاص لتطوير مراكز الشباب، مؤكدا أنه تم عمل شراكات مع شركات القطاع الخاص وتم إقامة  حمامات السباحة والقاعات الاجتماعية.

 

جزء من التنمية المستدامة

وأكد وزير الشباب والرياضة أن مراكز الشباب جزء من التنمية المستدامة للدولة المصرية 2030. 
 

وزير الشباب والرياضة الشباب والرياضة القطاع الخاص التنمية المستدامة الاجتماع

ترشيحاتنا

الصحة: تسجيل 883 إصابة جديدة بفيروس كورونا و10 حالات وفاة

أندية تعرف حقوق الغير.. القعيي: ميلان استأذن الأهلي في استخدام شعار الأكثر تتويجاً

كلمة مدبولي في أول اجتماع للحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة "فيديو"

أنا ليا منافسين|صابر الرباعي: أي فنان ناجح الجمهور هيمشي وراه..وهؤلاء الأقرب لقلبي

أحمد الغندور لـ سيراميكا كليوباترا والمقاولون.. حكام مباريات الدوري المصري غدا الجمعة

أسأت معاملة والدي فكيف أبره حتى يغفر الله لي؟.. الإفتاء تجيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دعاء قيام الليل قبل الفجر .. 6 كلمات مستجابة رددها الآن

رئيس الوزراء: المصريون سيصابون الفترة المقبلة بمتحور "أوميكرون"

استبعاد 12 لاعبا .. قرار جديد بشأن قائمة منتخب مصر فى الأمم الإفريقية

بالمانيكر ومكياج كامل.. زوجة عصام الحضري أمام الحرم المكي

مصدر بالأهلي : مؤمن زكريا حالته مستقره

الصحة تحظر الخروج لـ مرضى الحساسية وضيق التنفس مع اضطراب الطقس

السيسي: لا يمكن هدي بطاقة تموين لحد بيتجوز تاني

البنك المركزي: مد فترة إعفاء العملاء من مصروفات التحويلات البنكية بالجنيه المصري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تنظيف المقابر وعلاج روحاني.. كيف ضربت الداخلية أوكار 4 دجالين بالمحافظات في يوم واحد؟

زعماء الشر خططوا للعدوان.. محمود ياسين نجم احتفالات بورسعيد بطرد بريطانيا وأعوانها

تأكيدا لانفراد صدى البلد .. شيرين عبد الوهاب وبناتها ضيوف صاحبة السعادة في رأس السنة

افتتاح المرحلة الأولى من قرية القرنة لـ"حسن فتحي" في الأقصر

فيديو

بسبب خلافات زوجية.. صدم 5 أشخاص بالسيارة وفر هاربا

قرار مهم من وزير التعليم.. تفاصيل التحسين في الشهادة الإعدادية

ممنوع نهائيا.. حظر ترك بطاقة التموين للبدالين والمخابز وعقوبة صارمة للمخالفين

صعيد الخير.. فيديو من القوات المسلحة يبرز المشروعات القومية في محافظات الجنوب

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

مجدي أبوزيد

السوشيال ميديا وثيقة طلاق الفنانين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 11 “

إيمان الدربي

حصاد المرأة المصرية

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

اﻟﻤﺰﻳﺪ