مثل فيلم التجربة الدنماركية.. أشرف صبحي يكشف تفاصيل تطوير مراكز الشباب.. فيديو

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إنه بدأت الطفرة بمراكز الشباب منذ عام 2014، مؤكدا أنه كان هناك توجه بعمل ملاعب نجيل صناعي بتلك المراكز.



وأضاف أشرف صبحي، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”، أنه يوجد ما بين من 3000 الى 4000 مركز شباب، مشيرا إلى أن مراكز الشباب من أكثرالقطاعات التى تخاطب الشباب

ورمز للعائلات أحيانا إضافة إلى أنه له قيمته الكبيرة.

وتابع أشرف صبحي، أنه قمنا بتطوير عدد من مراكز الشباب، ولكن بعض المراكز كانت مثل فيلم "فيلم التجربة الدنماركية" ، لوجود منازل حول مراكز الشباب، ووجود عدم نظام للعمل بتلك المراكز.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أنه كان هناك فكرة العمل مع القطاع الخاص لتطوير مراكز الشباب، مؤكدا أنه تم عمل شراكات مع شركات القطاع الخاص وتم إقامة حمامات السباحة والقاعات الاجتماعية.

جزء من التنمية المستدامة

وأكد وزير الشباب والرياضة أن مراكز الشباب جزء من التنمية المستدامة للدولة المصرية 2030.

