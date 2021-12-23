أحمد الغندور لـ سيراميكا كليوباترا والمقاولون.. حكام مباريات الدوري المصري غدا الجمعة

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية، في اتحاد الكرة، برئاسة عصام عبد الفتاح، عن طواقم التحكيم التي ستدير مباريات اليوم الأول من الجولة الثامنة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

يدير الحكم أحمد الغندور، مباراة المقاولون العرب ضد سيراميكا كليوباترا، ويعاونه كل من: أحمد الفار وأحمد كمال، والحكم الرابع علي السعيد، وحكم الفيديو محمود دسوقي، ويعاونه أحمد عبد الله.

بينما يدير الحكم محمود ناصف مباراة إيسترن كومباني وفاركو، كـ حكم ساحة، ويعاونه كل من كريم مهنا وعمرو جمعة، بينما الحكم الرابع هو سامح حسين، وحكم الفيديو محمد عادل، ويعاونه أحمد حامد فهيم.

ويقود الحكم طارق مجدي مباراة الاتحاد السكندري ضد المصري، ويعاونه كل من تامر رشاد ومصطفى حسن، والحكم الرابع محمود وفا، وحكم الفيديو محمد معروف، ويعاونه مصطفى مدحت.

يتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 18 نقطة، بينما يأتي بيراميدز في المركز الثاني، برصيد 16 نقطة، والزمالك في المركز الثالث برصيد 16 نقطة؛ عقب تحقيقه الفوز في المباراة الماضية على حساب المقاولون العرب.