عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد الغندور لـ سيراميكا كليوباترا والمقاولون.. حكام مباريات الدوري المصري غدا الجمعة

حكام مباريات غداً
حكام مباريات غداً

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية، في اتحاد الكرة، برئاسة عصام عبد الفتاح، عن طواقم التحكيم التي ستدير مباريات اليوم الأول من الجولة الثامنة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

يدير الحكم أحمد الغندور، مباراة المقاولون العرب ضد سيراميكا كليوباترا، ويعاونه كل من: أحمد الفار وأحمد كمال، والحكم الرابع علي السعيد، وحكم الفيديو محمود دسوقي، ويعاونه أحمد عبد الله.

بينما يدير الحكم محمود ناصف مباراة إيسترن كومباني وفاركو، كـ حكم ساحة، ويعاونه كل من كريم مهنا وعمرو جمعة، بينما الحكم الرابع هو سامح حسين، وحكم الفيديو محمد عادل، ويعاونه أحمد حامد فهيم.

ويقود الحكم طارق مجدي مباراة الاتحاد السكندري ضد المصري، ويعاونه كل من تامر رشاد ومصطفى حسن، والحكم الرابع محمود وفا، وحكم الفيديو محمد معروف، ويعاونه مصطفى مدحت.

يتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 18 نقطة، بينما يأتي بيراميدز في المركز الثاني، برصيد 16 نقطة، والزمالك في المركز الثالث برصيد 16 نقطة؛ عقب تحقيقه الفوز في المباراة الماضية على حساب المقاولون العرب.

الدوري المصري المقاولون العرب اتحاد الكرة نادي بيراميدز سيراميكا كليوباترا الاتحاد السكندري لجنة الحكام

ترشيحاتنا

الصحة: تسجيل 883 إصابة جديدة بفيروس كورونا و10 حالات وفاة

أندية تعرف حقوق الغير.. القعيي: ميلان استأذن الأهلي في استخدام شعار الأكثر تتويجاً

كلمة مدبولي في أول اجتماع للحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة "فيديو"

أنا ليا منافسين|صابر الرباعي: أي فنان ناجح الجمهور هيمشي وراه..وهؤلاء الأقرب لقلبي

أحمد الغندور لـ سيراميكا كليوباترا والمقاولون.. حكام مباريات الدوري المصري غدا الجمعة

أسأت معاملة والدي فكيف أبره حتى يغفر الله لي؟.. الإفتاء تجيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دعاء قيام الليل قبل الفجر .. 6 كلمات مستجابة رددها الآن

رئيس الوزراء: المصريون سيصابون الفترة المقبلة بمتحور "أوميكرون"

استبعاد 12 لاعبا .. قرار جديد بشأن قائمة منتخب مصر فى الأمم الإفريقية

بالمانيكر ومكياج كامل.. زوجة عصام الحضري أمام الحرم المكي

مصدر بالأهلي : مؤمن زكريا حالته مستقره

الصحة تحظر الخروج لـ مرضى الحساسية وضيق التنفس مع اضطراب الطقس

السيسي: لا يمكن هدي بطاقة تموين لحد بيتجوز تاني

البنك المركزي: مد فترة إعفاء العملاء من مصروفات التحويلات البنكية بالجنيه المصري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تنظيف المقابر وعلاج روحاني.. كيف ضربت الداخلية أوكار 4 دجالين بالمحافظات في يوم واحد؟

زعماء الشر خططوا للعدوان.. محمود ياسين نجم احتفالات بورسعيد بطرد بريطانيا وأعوانها

تأكيدا لانفراد صدى البلد .. شيرين عبد الوهاب وبناتها ضيوف صاحبة السعادة في رأس السنة

افتتاح المرحلة الأولى من قرية القرنة لـ"حسن فتحي" في الأقصر

فيديو

بسبب خلافات زوجية.. صدم 5 أشخاص بالسيارة وفر هاربا

قرار مهم من وزير التعليم.. تفاصيل التحسين في الشهادة الإعدادية

ممنوع نهائيا.. حظر ترك بطاقة التموين للبدالين والمخابز وعقوبة صارمة للمخالفين

صعيد الخير.. فيديو من القوات المسلحة يبرز المشروعات القومية في محافظات الجنوب

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

مجدي أبوزيد

السوشيال ميديا وثيقة طلاق الفنانين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 11 “

إيمان الدربي

حصاد المرأة المصرية

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

اﻟﻤﺰﻳﺪ