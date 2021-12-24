أخبار السيارات|أبرز موديلات الهاتشباك عام 2021 بالسوق المصري..حكاية سيارة البطل عماشة..5 أنواع صينية موديل 2022 في السعودية

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، متضمنة أخبارا وتقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها.

استقبل السوق المصري باقة متنوعة من السيارات خلال العام الجاري 2021، والتي تنوعت بين فئة السيدان، والكروس اوفر الرياضية متعددة الاستخدامات، وايضا فئة الهاتشباك والتي تفضلها فئة الشباب إلى حد كبير، نسبة لما تحمله من مقاومات كثيرة.

استطاعت شركات تصنيع السيارات الصينية ان تضع بصمة واضحة داخل الاسواق العالمية والعربية، وخاصة وسط اصدارات السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، والتي تلاقي اقبال كبير من قبل محبيها، نسبة إلى مساحتها العائلية التي تتم بالرحابة، والارتفاع المناسب، إلى جانب التجهيزات المقدمة من قبل كل علامة تجارية.

تعتبر شركة هينسي الأمريكية هي أحد القلاع الشهيرة داخل مجال تعديل السيارات، حيث تمكنت من فرض سيطرتها الواضحة عبر الكثير من الموديلات القوية، والتي تحمل علامات تجارية لاعظم مصنعي السيارات حول العالم.

ظهرت النسخة لوسيد AIR الكهربائية من خلال مقطع فيديو نشرته قناة Throttle House المتخصصة في مجال استعراض السيارات، وتعد هذه السيارة من الاصدارات المميزة والحديثة في عالم السيارت الكهربائية، والتي دخلت كمنافس شرس بين عمالقة هذا المجال.

"يا أهل هذا الحتة .. دي حكاية تقلق منامي وتقل فورا مقامي .. ان كنتوا حارة أصيلة دلوني أين الحرامي .. ده انجليزي بالفصحى" حينما تؤدي الأعمال الفنية رسالتها الحقيقية و دورها المرغوب على أكمل وجه، فيلم كوميدي بحت بمثابة مشاركة حربية وعملية مخابراتية كبرى منعت العدو الإسرائيلي من تكريس احتلاله بخليج سويس سيناء، في وقت كانت الكوميديا عملا وطنيا يزرع النصر والبهجة بحق في قلوب المصريين، وحينها أصبح المعلم عماشة بطلا قوميا من الرائعة الكوميدية فيلم "عماشة في الأدغال".

تواصل شركة مازيراتي الايطالية من تألقها عبر صور تشويقية هي الاولى للسيارة MC20، بعد ان اتخذت طلاء خارجي يبدو وكأنه قطعة من السحاب، مما اثار فضول الكثير من محبي العلامة الايطالية حول قدرات هذه النسخة، وذلك بعد تلك الاطلالة المميزة.