إصابة مواطن بطلق ناري في مشاجرة بالأسلحة النارية بشوارع السنطة

شهدت قرية السنطة البلد بمحافظة الغربية منذ قليل واقعة إصابة مواطن بطلق ناري في مشاجرة نشبت بالأسلحة النارية بينه وبين آخرين وجرى تحويل المصاب إلى مستشفى طنطا الجامعي.

كان اللواء هاني عويس ، مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة السنطة ، يفيد وصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة، من مستشفى طنطا ، بوصول المواطن "مصطفى. ن. ع" ، مقيم بقرية السنطة البلد ، دائرة المركز، وذلك نتيجة إصابته بطلق نارى.

كما انتقل فريق من مباحث المركز إلى المستشفى، وبسؤال أهل المصاب ذكروا أن الإصابة إثر مشاجرة بينه وبين آخرين ، بالقرية وذلك لخلافات الجيرة، وتم تحويل المصاب إلى مستشفى طنطا الجامعي.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .