وزير الرياضة أهلاوي ولا زملكاوي؟.. أشرف صبحي يحسم الجدل.. فيديو

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، “انا بحترم الجميع ولازم احترم المؤسسات واحيانا يطلع جماهير الأهلي انى بدعم الزمالك واحيانا بيجي الزمالك أنى بروح كتير للنادى الاهلى وانا شايف ان مصر هي الأهم”.

وأضاف أشرف صبحي، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “ًصدى البلد”، “أنا لعبت فى النادى الاهلى سنة كاراتيه ولعبت في نادي الزمالك ووطنيتى تحكم نى مش شايف غير مص”.

وتابع أشرف صبحي، أنه “عندما كنت أعمل في الزمالك كان هناك بروتوكول تعاون مع النادي الاهلي”.

“لو اديت للأهلي جنيه الزمالك بياخد زيه

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أنه “لو اديت للأهلي جنيه الزمالك بياخد زيه ساهمنا بشكل كبير جدا للأندية الشعبية حفاظا عليها” مؤكدا أنه “اديت للأهلى 5 مليون والزمالك 5 مليون”.