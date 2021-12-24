أشرف صبحي : وكيل اللاعبين أصبح المحرك الأساسي لترمومتر سعر اللاعب..فيديو

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن وكيل اللاعبين أصبح المحرك الأساسي لترموتر سعر اللاعب، مؤكدا أن المنافسة بين القطبين الكبيرة رفعت متوسطات الأسعار الكبير الذي وصل إللى ما لا يقل عن 8 مليون جنيه للاعب.

وأضاف أشرف صبحي، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”، أن هناك دور لرابطة المحترفين ولا بد من تقينين المنظومة وادارتها بنبسة العوائد للاندية.

وتابع، أنه لا بد أن يكون هناك موارد لدوري الدرجة الثانية والثالثة لأن القيمة التسويقية للاعبين وللدوري المصري أرتفعت.

ونوه صبحي إلى العمل على التقدم لنتنظيم بطولة كاس العالم 2030، والألمبياد 2036، ولكننا لن نكرر الخطأ الي حدث في 2010.