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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

على الحجار يُبدع في غناء "لروحنا نعود" على الهواء.. فيديو

على الحجار
على الحجار

استضاف برنامج "سهرانين" الذى يقدمه الفنان أمير كرارة، والمذاع على قناة "ON"، النجمين على الحجار ومحمد الحلو.

وأبدع "علي الحجار"، في تقديم أغنية "لروحنا نعود"، على الهواء.

وتقوم كلمات الأغنية: "وليه تباريحنا جارحنا، نضيع وتضيع ملامحنا، نتوه في زحمة العالم، ما نلقاش وشنا ما لم، لروحنا نعود، ونبقى احنا".

وتحدث "على الحجار"، عن بدايته في مجال الغناء في مرحلة الطفولة، قائلا: "فكرة الغناء في البداية كانت ورث لإن البيت بيت طرب وفني"، متابعا: "محمد الحلو وارث عائلة فنانة ووالدته كانت مطربة كبيرة، وأنا والدي كان في معهد الموسيقى".

وأشار "محمد الحلو"،: "أنا العائلة كلها بتغني بس عندهم مشكلة اللدغة في الـ28 حرف.. وأنا أخذت لسان والدتي".

وأوضح: "في البداية وأنا طفل كنت أحب أغنية عودت عيني على رؤياك وقلبي سلملك أمري لأم كلثوم"، ليرد "الحجار"، قائلا: "كنت بحب أم كلثوم خاصة أغنية لسه فاكر، كنت بغنيها قبل ما أدخل ابتدائي".

أمير كرارة برنامج سهرانين الفنان امير كرارة معهد الموسيقي علي الحجار

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