أخبار التوك شو: بلاش استفزاز.. مصطفى بكري: شركات القطاع الخاص واخدة حقها وزيادة.. وزير الشباب والرياضة: مازال الوقت مبكرا لمحاسبة المدير كارلوس كيروش

تناولت برامج التوك شو، أمس الخميس، عددا من الأخبار المهمة في مختلف القضايا نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

بلاش استفزاز.. مصطفى بكري : شركات القطاع الخاص واخدة حقها وزيادة |فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الصعايدة تحملوا كثيرا، وكان لديهم إيمان بالبلد، معلقا “الصعايدة مخرجوش في 25 يناير وكانوا عارفين بالمخططات اللي كانت هتتم لهدم الدولة لكن شاركوا في 30 يونيو”.

مساعد وزير التموين:قائمة الإنتظار 500 شخص لشراء سيارة بـ 12 مليون جنيه

قال اللواء إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن إحدى شركات السيارات طرحت موديل جديد تبلغ قيمة السيارة 12 مليون

رئيس الوزراء: المصريون سيصابون الفترة المقبلة بمتحور "أوميكرون"

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن المواطنين لديهم ثقافة عدم الحصول على لقاح كورونا، رغم أن الدولة توفر اللقاحات بالمجان.

وزير الشباب والرياضة: مازال الوقت مبكرا لمحاسبة المدير كارلوس كيروش..فيديو

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إنه “لسة بدري عشان نحاسب المدير الفني للمنتخب الوطني كارلوس كيروش واحنا كلنا عايزين منتخب مصر أفضل منتخب واحنا نقدر حب الجماهير للكرة المصرية”.



170 مليار جنيه للمرحلة الثانية.. الصعيد يأخذ نصيب الأسد بـ"حياة كريمة".. فيديو

قال الدكتور خالد عبد الحليم، نائب مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، إن الصعيد في مصر كان يعاني على مدار عقود طويلة سابقة، مؤكدا أن الصعيد بدأ في جني ثمار الاهتمام من الدولة منذ عام 2014 حتى الآن.



بعد زيادة تغطية الصرف الصحي 50%.. الإسكان تزف بشرى سارة لسكان الصعيد

قال المهندس طارق الرفاعي، معاون وزير الإسكان، إن تغطية مياه الشرب كانت تقدر بـ85% في الصعيد قبل عام 2014،ولكن خلال السنوات الأخيرة رفعت هذا النسبة لـ 97.6% .



منسق حياة كريمة:8100 مشروع بالصعيد بتكلفة 180 مليار جنيه في المرحلة الأولى..فيديو

قال محمود صادق منسق مبادرة حياة كريمة بالأقصر، إن 77 % من سكان محافظات الصعيد متواجدون في مناطق ريفية .



تأثرت بوفاة ذكرى.. صابر الرباعي: بتخض من سيرة الموت

قال المطرب صابر الرباعي، إنه سمع شائعة وفاته في حادث سير في عام 2020، مضيفا:"بتخض من سيرة الموت".



مثل الإنفلونزا..رئيس اتحاد المصريين بأوروبا: متحور أوميكرون سريع الانتشار لكن أعراضه خفيفة..فيديو

قال الدكتور عصام عبد الصمد، رئيس اتحاد المصريين في أوروبا، إن هناك دولا كبيرة في أوروبا تؤكد أن بعض وسائل الاعلام “تضخم موضوع متحور أوميكرون”.

حورية فرغلي: استوديو التصوير بالنسبة لي مهرب من ذكريات الأزمة الصحية التي تعرضت لها.. فيديو

استضاف برنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة "MBC مصر، الفنانتين حورية فرغلي، ولقاء سويدان، أبطال مسلسل "أيام".