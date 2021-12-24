حورية فرغلي توجه رسالة مؤثر لـ الجمهور على الهواء.. وتكشف موعد آخر عملية لها

استضاف برنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة "MBC مصر، الفنانتين حورية فرغلي، ولقاء سويدان، أبطال مسلسل "أيام"، ونرصد في التقرير التالي أبرز التصريحات:



حورية فرغلي: بعرف مستوى أدائي من خلال تعليقات المخرج.. فيديو

وقالت "حورية فرغلي": "بنتعلم من الفنان الكبار الكثير من الأمور أثناء التصوير وهي أمور مميزة في مهنتنا"، مشيرة: "أعرف إن أدائي كويس بعدم وجود تعليقات من المخرج".



عن شخصية رباب في "أيام" حورية فرغلي: بعيدة عن الصورة التي يعرفها الجميع عني.. فيديو

وقالت الفنانة "حورية فرغلي"،: "أحب شخصية رباب في مسلسل أيام لأنها كانت صعبة في تأثيرها وبعيدة تمام عن الصورة التي يعرفها الجميع عني".

حورية فرغلي عن مسلسل ساحرة الجنوب: متلبستش قبل كدا.. فيديو

وعلقت الفنانة "حورية فرغلي"، عن دورها في مسلسل "ساحرة الجنوب"، قائله: "متلبستش قبل كدا، ومعرفش اللي بيكونوا ملبوسين بيتعاملوا ازاي، وبدأت أدخل وأشوف فيديوهات عن الموضوع دا".

حورية فرغلي: أتمنى عدم الحديث مرة أخرى عن الأزمة الصحية التي تعرضت لها.. فيديو

وتحدثت الفنانة "حورية فرغلي"، عن الأزمة الصحية التي تعرضت لها، قائله: "أتمنى من الجميع عدم الحديث مرة أخري عن الأزمة الصحية التي تعرضت لها وتجاوزها والتركيز مع أعمالي الفنية".



حورية فرغلي: استوديو التصوير بالنسبة لي مهرب من ذكريات الأزمة الصحية التي تعرضت لها.. فيديو

وقالت الفنانة "حورية فرغلي"،: "استوديو التصوير بالنسبة لي مهرب من ذكريات الأزمة الصحية التي تعرضت لها".

بعد رحلة علاجها.. حورية فرغلي تكشف موعد آخر عملية لها.. فيديو

وأشارت: "أول ما هيعدي عليا سنة هعمل العملية المتبقية"، موضحه: "شهر فبراير المقبل سيكون موعد العملية الأخيرة المتبقية لي".



حورية فرغلي: شاهدت 22 فيلما للتحضير لشخصيتي في "ساحرة الجنوب".. فيديو

وكشفت الفنانة حورية فرغلي عن تحضيراتها لـ شخصيتها في مسلسل "ساحرة الجنوب" قائله إنها شاهدت 22 فيلما من أجل الاستعداد للدور.