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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو

أدهم نابلسي يحذف أغانيه بعد إعتزاله وزينة تطالب عز بدفع ٦٠ ألف جنيه شهريا

ادهم نابلسي يحذف
ادهم نابلسي يحذف أغانيه بعد إعتزاله وزينة تطالب عز بدفع ٦٠ أ

أثار المطرب ادهم نابلسي جدلاً واسعاً بعد نشره فيديو يعلن فيه اعتزاله للفن ورغبته في قضاء   الباقي من عمره في طاعه الله وفق تعبيره  قائلاً " بالنسبة لي الحلم الذي كنت أحاول تحقيقه لا يرضي رب العالمين".

 أنهالت عليه التعليقات من كل الفئات مابين مطربين وفنانين وجماهير ومابين مؤيد ومعارض، بالأضافة إلى أنه لقي هجوماً شديداً  من فناني الوطن العربي. 


كشف معتز الدكر، محامي الفنانة زينة، تفاصيل الجلسة الاستئنافية ضد الفنان أحمد عز، والتي قامت برفعها من أجل زيادة نفقة التوأمين، وقال  إن الحكم فيها أول درجة رفع نفقة التوأمين الشهرية من 30 ألف جنيه لـ60 ألف جنيه، قائلاً «إحنا عملنا استئناف للزيادة لفوق الـ60 ألف، ومحامي أحمد عز عمل استئناف لتخفيض المبلغ».


لمتابعة المزيد من التفاصيل حول أخبار النجوم، يرجى مشاهدة الڤيديو التالي: 

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أدهم نابلسي يحذف أغانيه بعد إعتزاله وزينة تطالب عز بدفع ٦٠ ألف جنيه شهريا

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