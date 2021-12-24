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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

زينة تخطف أنظار متابعيها عبر انستجرام

صدى البلد

شاركت الفنانة زينة، جمهورها صورة جديدة  عبر خاصية الاستوري بحسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

و ظهرت زينة بأطلالة جذابة مختلفة بمكياج بسيط يبرز جمال ملامحها  ، مما حازت علي أعجاب متابعيها .

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نشرت الفنانة زينة فيديو جديد لها عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام " بخاصية " الأستوري " تحذر فيها جمهورها من شدة البرد.

 

وعلقت زينة قائلة " يارب أشفينا أنا وولادي وأمي وأشفي كل مريض ، أول مرة أسخن بالشكل دة من وأنا طفلة خلوا بالكم الموضوع مش هزار".

 

يُذكر أن آخر أعمال زينة مسلسل «كله بالحب» والذي عُرض في رمضان 2021، بطولة النجوم: أحمد السعدني وصابرين وهالة فاخر ومصطفى درويش ومحسن منصور وريم البارودي وسامر المصري وغيرهم، من تأليف ورشة أحمد الشخيبي، وإخراج عصام عبدالحميد.

 

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