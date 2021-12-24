زينة تخطف أنظار متابعيها عبر انستجرام

شاركت الفنانة زينة، جمهورها صورة جديدة عبر خاصية الاستوري بحسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

و ظهرت زينة بأطلالة جذابة مختلفة بمكياج بسيط يبرز جمال ملامحها ، مما حازت علي أعجاب متابعيها .



نشرت الفنانة زينة فيديو جديد لها عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام " بخاصية " الأستوري " تحذر فيها جمهورها من شدة البرد.

وعلقت زينة قائلة " يارب أشفينا أنا وولادي وأمي وأشفي كل مريض ، أول مرة أسخن بالشكل دة من وأنا طفلة خلوا بالكم الموضوع مش هزار".

يُذكر أن آخر أعمال زينة مسلسل «كله بالحب» والذي عُرض في رمضان 2021، بطولة النجوم: أحمد السعدني وصابرين وهالة فاخر ومصطفى درويش ومحسن منصور وريم البارودي وسامر المصري وغيرهم، من تأليف ورشة أحمد الشخيبي، وإخراج عصام عبدالحميد.