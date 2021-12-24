٢٤ ديسمبر.. ماذا يخبئ لك برجك في عالم الأرقام؟

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة من دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

وقالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد: “في علم الأرقام

إذا كنت مولودا في يوم 24 ديسمبر فإن ذلك يعني أنك تتمتع بروح شجاعة وقدرة على التماسك والمقاومة.. لديك استعداد دائم للتضحية في سبيل من تحب لأنك عاطفي ومن السهل أن تنكسر عاطفيا، ومع ذلك تبدو متوازنا.

نصيحة: في عام ٢٠٢٢ تشعر في أحيان كثيرة بثقل المسئولية، وقد تجد صعوبة في تحديد أولوياتك مما يجعلك معرضا للحيرة والتردد. حافظ على اتزانك النفسي وتماسكك لتتمكن من اتخاذ قرارات سليمة.