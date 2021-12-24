عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لا مانع لديه ... وكيل الجزيري يكشف تفاصيل ٦ عروض للرحيل عن الزمالك

صدى البلد

كشف علاء أباظة وكيل التونسي سيف الدين الجزيري، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم في الزمالك، عن تلقيه عروض لرحيل اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.


وقال علاء أباظة في تصريحات لبرنامج "بوكس تو بوكس" عبر فضائية ETC: "هناك 6 عروض للتعاقد مع سيف الدين الجزيري، هناك ناديين من السعودية ومثلهما في قطر، ونادٍ تركي وآخر إماراتي".


وأضاف: "لا توجد أي عروض رسمية، فقط اتصالات من الأندية واستفسار للتعاقد مع اللاعب في يناير".


وأشار: "عقد الجزيري مستمر بعد عامين ونصف، ولا يوجد شرط جزائي قبل نهاية الموسم المقبل مع الزمالك، وشرطه الجزائي بعد ذلك يصل لما هو أكثر من 2 مليون دولار".


وأكمل: "الزمالك لم يتحدث معي لأنه لا يوجد عروض رسمية حتى الآن، خاصة وأن سيف الجزيري وصل مصر منذ 3 أيام فقط بعد مشاركته في كأس العرب".


وواصل: "هناك اتصالات من بعض الوكلاء، بدأت الأمور تتطور مع نهاية بطولة كأس العرب، ولم يكن هناك وقت للجلوس مع إدارة الزمالك، لكنهم تواصلوا معي لمعرفة رغفبة الجزيري الذي لا يمانع الرحيل إذا وصل عرض جيد".


وأشار: "سيف الجزيري ينتظر عرض مناسب وليس لديه مشكلة في الخروج من الدوري المصري، مع اقتناعه بأنه متواجد مع نادٍ كبير مثل الزمالك".


وشدد"أعتقد أن سيف يحتاج للعب لنادي كبير إذا رحل من الزمالك، وهدفه الأساسي ليس الأموال، سينظر أولًا لأسم وتاريخ النادي الذي يمكنه الانضمام له".


واختتم بالحديث عن محمد مجلي لاعب المقاولون، الذي يعتبر أيضًا ضمن موكليه"كانت هناك مفاوضات مع الزمالك بشأن انضمام مجلي من المقاولون والأمور كانت تسير بطريقة جيدة ولكن أزمة القيد واصدار حكم منع الزمالك من التعاقدات، أوقف الصفقة".

الزمالك الدوري المصري المقاولون الانتقالات الشتوية تركي السعودية مليون دولار

موضوعات متعلقة

سرقة ونشر الفسق والتحريض على الفوضى ... سر تواجد نجوم الفن بالمحاكم

ترشيحاتنا

حظر احتفالات العام الجديد في إيطاليا بسبب كورونا

كوكب الشرق وجيل الملحنين الشباب.. أين ذهبت أغنيات أم كلثوم التي استعدت لغنائها؟

المدير الفني للمغرب يكشف سر استبعاد زياش من قائمة المنتخب لأمم أفريقيا

دعاء قيام الليل ليلة الجمعة .. كلمات تدفع عنك فتنة القبر

السعودية.. التحالف العربي يكشف تفاصيل جديدة عن عملية صنعاء الأخيرة

شوبير يعلن مدة غياب السولية عن الملاعب ويطالب بضم طارق حامد للمنتخب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استبعاد 12 لاعبا .. قرار جديد بشأن قائمة منتخب مصر فى الأمم الإفريقية

دعاء قيام الليل قبل الفجر .. 6 كلمات مستجابة رددها الآن

رئيس الوزراء: المصريون سيصابون الفترة المقبلة بمتحور "أوميكرون"

بالمانيكر ومكياج كامل.. زوجة عصام الحضري أمام الحرم المكي

الصحة تحظر الخروج لـ مرضى الحساسية وضيق التنفس مع اضطراب الطقس

السيسي: لا يمكن هدي بطاقة تموين لحد بيتجوز تاني

القيد الإفريقي يكشف مخطط موسيماني للاستغناء عن خماسي الأهلي

جمارك الصادرات الجوية تضبط قطعا أثرية مهربة في مطار القاهرة.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكبر حضور جماهيري في إكسبو دبي.. تامر حسني يشكر شعب الإمارات

تنظيف المقابر وعلاج روحاني.. كيف ضربت الداخلية أوكار 4 دجالين بالمحافظات في يوم واحد؟

زعماء الشر خططوا للعدوان.. محمود ياسين نجم احتفالات بورسعيد بطرد بريطانيا وأعوانها

تأكيدا لانفراد صدى البلد .. شيرين عبد الوهاب وبناتها ضيوف صاحبة السعادة في رأس السنة

فيديو

سرقة ونشر الفسق والتحريض على الفوضى ... سر تواجد نجوم الفن بالمحاكم

أدهم نابلسي يحذف أغانيه بعد إعتزاله وزينة تطالب عز بدفع ٦٠ ألف جنيه شهريا

كلمة مدبولي في أول اجتماع للحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة "فيديو"

بسبب خلافات زوجية.. صدم 5 أشخاص بالسيارة وفر هاربا

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

مجدي أبوزيد

السوشيال ميديا وثيقة طلاق الفنانين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 11 “

إيمان الدربي

حصاد المرأة المصرية

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

اﻟﻤﺰﻳﺪ