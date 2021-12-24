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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مرشح اتحاد الكرة: حسام حسن سيتولى تدريب المنتخب حال فوزي بالانتخابات

صدى البلد

 


أكد محمد إبراهيم سالم المرشح المحتمل لرئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم أن فلسفة البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني لا تناسب الكرة المصرية .

وقال سالم في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي إسلام صادق عبر قناة "TeN" :  " المدرب الوطني هو الأنسب دائماً لقيادة المنتخب ، والتاريخ يشهد على ذلك ، وخير مثال محمود الجوهري الذي نجح في حصد لقب كأس الأمم الإفريقية1998 ببوركينا فاسو ، كما قاد الفراعنة إلى كأس العالم 1990 بإيطاليا ، وهناك أيضاً حسن شحاتة صاحب الثلاثية التاريخية لأمم إفريقيا 2006 و 2008 و 2010 ، لذلك أرى أن المدرب الوطني سيظل دائماً الخيار الأمثل ".

وأضاف : حسام حسن المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري يستحق تدريب المنتخب الوطني ، وفي حالة فوزي بانتخابات اتحاد الكرة ، سأتخذ هذا القرار ولن أعتمد على المدرسة الأجنبية في أي من المنتخبات الوطنية ".

حسام حسن اتحاد الكرة الاتحاد المصري الاتحاد السكندري الاتحاد المصري لكرة القدم إسلام صادق

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