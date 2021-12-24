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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبدالحميد بسيوني يكشف سر فوز الأهلي أمام الرجاء في السوبر الافريقي

صدى البلد

كشف عبدالحميد بسيوني المدير الفني السابق لطلائع الجيش عن اسباب تتويج الاهلي اول امس امام الرجاء المغربي ببطولة السوبر الافريقي في قطر.

وأكد في تصريحات عبر قناة “ اون تايم سبورت ” أن الاهلي فريق كبير ويمتلك مجموعه من افضل اللاعبين مشددا ان اصابة عمرو السولية نجم الاهلي في بدايه المباراة اثرت سلبا على اللاعبين .

واضاف أن الرجاء كان يعاني من سوء تنظيم شديد وهو ما منح الاهلي الافضلية مشدا ان فريق طلائع الجيش كان منظم امام الاهلي في السوبر المحلي وهو ما ساعده على الفوز

وتابع أن طلائع الجيش كان يفتقد لـ 8 للاعبين من القوام الاساسي للفريق خلال مباراة السوبر ولكن التنظيم والاداء الجيد ساهم في الفوز.

وتابع أن بيتسو موسمياني المدير الفني للاهلي اجري تغييرات رائعه امام الرجاء واثرت ايجابيا على الاداء.

وأكمل ان بيرسي تاو نجم الفريق للاعب رائع وكان السبب الرئيسي في هدف طاهر محمد طاهر

 

واحتفظ الأهلي المصري بلقب السوبر الإفريقي للعام الثاني على التوالي، بعد فوزه بركلات الترجيح على الرجاء المغربي (6-5)،اول  أمس الأربعاء، في مباراة انتهى وقتها الأصلي بالتعادل (1-1)اول  أمس  الأربعاء على ملعب أحمد بن علي المونديالي بالدوحة.

 

وبذلك الفوز يحقق الأهلي لقب كأس السوبر الإفريقي للمرة الثامنة في تاريخه، كما أنه واصل انفراده بزعامة القارة الإفريقية، حيث رفع رصيده من الألقاب إلى 24.

 

واحتفظ المارد الأحمر، بتفوق الأندية المصرية على نظيرتها المغربية في بطولة السوبر الإفريقي، حيث تكرر هذا الأمر 4 مرات بواقع 3 ألقاب للأهلي ولقب وحيد للزمالك.

 

الأهلى بيتسو موسمياني طاهر محمد طاهر عمرو السولية المونديال الرجاء المغربي أون تايم سبورت

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