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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شريف رمزي يهنئ نور اللبنانية بعيد ميلادها

صدى البلد

حرص الفنان شريف رمزي على تهنئة النجمة نور اللبنانية  بعيد ميلادها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

و نشر شريف رمزي صورة لة برفقة نور ، و علق قائلا : عيد ميلاد سعيد و عقبال مليون سنة .

بإطلالة كلاسيكية.. شريف رمزي في ختام مهرجان البحر الأحمر بالسعودية

نور اللبنانية تنضم لأبطال "راجعين يا هوا"

 

وقعت النجمة اللبنانية نور عقد الانضمام لأبطال مسلسل راجعين يا هوا لتكون ثاني الموقعين بعد النجم خالد النبوي وجاري ضم العديد من النجوم للعمل.


وهي المرة الأولى التي تتعاون فيها نور مع النبوي .


وسيتم عرض المسلسل في الموسم الرمضاني القادم و سيحمل مفاجئة سارة لعشاق الكاتب الكبير الراحل أسامة انور عكاشة، حيث تعيد شركة أروما ستوديوز الكاتب الكبير للمنافسة الرمضانية هذا العام من خلال مسلسل "راجعين يا هوا".

المسلسل سيخرجه محمد سلامة الذي حقق عدة نجاحات رمضانية مع مسلسلاته "رحيم و"الحرامي" و"نصيبي وقسمتك" ومسلسل موسى.

 

والكاتب محمد سليمان عبد المالك الذي قدم العديد من التجارب الناجحة منها "تامر وشوقية" و"باب الخلق" و"اسم مؤقت" و"فرق توقيت" و"ممالك النار" و"قصر النيل".
.أروما ستوديوز - تامر مرتضى - قدمت العديد من الأعمال الناجحة في الموسم الرمضاني وخارجه منها "إلا أنا" وهو العمل الذي فتح الباب للعديد من التجارب التي تضمنت حكايات متعددة وناقشت قضايا المرأة.

و"إختيار إجباري" الذي يعد أول عمل تناول السوشيال ميديا وتأثيرها على حياتنا و"الخروج" و"الصياد" و"لعبة ابليس" و"الخروج" و"امر واقع"

 

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