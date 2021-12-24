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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كوريا الجنوبية تمنح عفوا خاصا للرئيسة السابقة المسجونة بارك كون-هيه

صدى البلد

أعلنت كوريا النوبية أن الرئيسة السابقة بارك كون هيه، التي تقضي عقوبة بالسجن لمدة 22 عاما بتهمة الفساد أدرجت ضمن قائمة المستفيدين من العفو الخاص للرئيس مون جيه-إن للعام الجديد.

وقد تقرر العفو عن الرئيسة السابقة البالغة من العمر 69 عاما نظرا لتدهور حالتها الصحية، وفقًا لما ذكرته وكالة "يونهاب" الرسمية.

وتقضي بارك حاليا عقوبة بالسجن لمدة 22 عاما منذ مارس 2017، بعد عزلها من منصبها بسبب تهم فساد واسعة النطاق وفضيحة استغلال النفوذ.

وفي هذا العام، دخلت بارك ثلاث مرات إلى المستشفى بسبب الآلام المزمنة في الكتف وأسفل الظهر. وفي عام 2019، خضعت لعملية جراحية في الكتف.

ومن المتوقع أن يكون للعفو عن بارك تأثير كبير على الانتخابات الرئاسية في مارس المقبل، حيث حصلت بارك على دعم الناخبين في دايغو وإقليم كيونجسانج الشمالي، وهما معقل حزب سلطة الشعب المعارض الرئيسي.

كما قامت الحكومة بتبرئة رئيسة الوزراء السابقة هان ميونج-سوك واستعادة حقوقها القانونية الأساسية.

وقد حكمت المحكمة العليا في أغسطس عام 2015 على هان التي شغلت منصب رئيس وزراء من عام 2006 إلى 2007، بالسجن لمدة عامين.

وقضت هان عقوبة السجن من عام 2015 إلى 2017، بعد إدانتها بقبول 900 مليون وون (795 ألف دولار) كأموال سياسية غير قانونية من رجل أعمال راحل أثناء توليها المنصب رفيع المستوى.

 

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