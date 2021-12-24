عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

محامو جوليان أسانج يستأنفون قرار تسليمه لأمريكا

أسانج
أسانج

قالت خطيبة مؤسس موقع ويكيليكس، جوليان أسانج، إن محامييه بدأوا الخميس أمام المحكمة العليا في المملكة المتحدة، إجراءات استئناف قرار تسليمه إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وألغت محكمة استئناف لندن في 10 ديسمبر الجاري، قرارا ابتدائيا بمنع ترحيل أسانج إلى الولايات المتحدة التي تتهمه بنشر أكثر من 700 ألف وثيقة سرية اعتبارا من عام 2010 تتعلق بأنشطة عسكرية ودبلوماسية أمريكية لا سيما في العراق وأفغانستان.

ويلاحق أسانج خصوصا بتهمة التجسس، وهو مهدد في حال حوكم في الولايات المتحدة، بعقوبة بالسجن تصل إلى 175 عاما. وتمثل هذه القضية في رأي مؤيديه ”اعتداء خطرا للغاية“ على حرية الصحافة.

وقالت خطيبته ستيلا موريس عبر تويتر، إن محامييه بدأوا الخميس إجراءات استئناف القرار القضائي، وفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأوضحت موريس، وهي محامية وأم لطفليهما، أن القرار بشأن احتمال مراجعة القضية في المحكمة العليا، ليس متوقعا قبل الأسبوع الثالث من  يناير المقبل.

وخلال جلسة الاستئناف بشأن تسليمه في نهاية أكتوبر الماضي، قدمت الولايات المتحدة الأمريكية تطمينات حول ظروف التوقيف التي ستخصص لمؤسس ويكيليكس.

وشدد قضاة محكمة الاستئناف على أن التأكيدات التي قدمتها الولايات المتحدة ”تعهدات رسمية قدمتها حكومة إلى أخرى“.

وجوليان أسانج معتقل في سجن شديد الحراسة قرب لندن منذ عامين ونصف عام، إثر توقيفه في أبريل من العام 2019، بعد أن أمضى سبع سنوات في سفارة الإكوادور في لندن حيث لجأ إثر الإفراج عنه بكفالة.

وجاء قراره خشية تسليمه إلى الولايات المتحدة أو السويد حيث رفعت ضده قضايا اغتصاب أسقطت في وقت لاحق.

أمريكا العراق أفغانستان الولايات المتحدة الولايات المتحدة الامريكية المملكة المتحدة جوليان اسانج مؤسس ويكيليكس المحكمة العليا ويكيليكس تهمة التجسس موقع ويكيليكس

موضوعات متعلقة

أمريكا ترحب بقرار المحكمة البريطانية بشأن تسليم أسانج

أخطر مسرب للمعلومات في التاريخ.. ما مصير جوليان أسانج بعد سماح القضاء البريطاني بتسليمه؟

ترشيحاتنا

بسبب ارتدائها جينز.. لاعبة كمال أجسام شهيرة تثير الجدل من جديد لمنعها من طائرة أمريكية

شمس التنمية تشرق على القاهرة.. التخلص من العشوائيات ومشروعات عملاقة تغير وجه العاصمة في 2021

سعر تويوتا لاندكروزر موديل 2021 في الكويت| صور

رد حاسم من مؤمن زكريا على شائعة وفاته

الصور الأولى من حفل زفاف الإعلامى هانى حتحوت ومصممة الأزياء عالية كريم

محامو جوليان أسانج يستأنفون قرار تسليمه لأمريكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استبعاد 12 لاعبا .. قرار جديد بشأن قائمة منتخب مصر فى الأمم الإفريقية

دعاء قيام الليل قبل الفجر .. 6 كلمات مستجابة رددها الآن

رئيس الوزراء: المصريون سيصابون الفترة المقبلة بمتحور "أوميكرون"

بالمانيكر ومكياج كامل.. زوجة عصام الحضري أمام الحرم المكي

الصحة تحظر الخروج لـ مرضى الحساسية وضيق التنفس مع اضطراب الطقس

السيسي: لا يمكن هدي بطاقة تموين لحد بيتجوز تاني

القيد الإفريقي يكشف مخطط موسيماني للاستغناء عن خماسي الأهلي

جمارك الصادرات الجوية تضبط قطعا أثرية مهربة في مطار القاهرة.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كوكب الشرق وجيل الملحنين الشباب.. أين ذهبت أغنيات أم كلثوم التي استعدت لغنائها؟

أكبر حضور جماهيري في إكسبو دبي.. تامر حسني يشكر شعب الإمارات

تنظيف المقابر وعلاج روحاني.. كيف ضربت الداخلية أوكار 4 دجالين بالمحافظات في يوم واحد؟

زعماء الشر خططوا للعدوان.. محمود ياسين نجم احتفالات بورسعيد بطرد بريطانيا وأعوانها

فيديو

سرقة ونشر الفسق والتحريض على الفوضى ... سر تواجد نجوم الفن بالمحاكم

أدهم نابلسي يحذف أغانيه بعد إعتزاله وزينة تطالب عز بدفع ٦٠ ألف جنيه شهريا

كلمة مدبولي في أول اجتماع للحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة "فيديو"

بسبب خلافات زوجية.. صدم 5 أشخاص بالسيارة وفر هاربا

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

مجدي أبوزيد

السوشيال ميديا وثيقة طلاق الفنانين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 11 “

إيمان الدربي

حصاد المرأة المصرية

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

اﻟﻤﺰﻳﺪ