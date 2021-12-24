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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة.. عامر حسين يحسم مصير مباراة الأهلي وبيراميدز.. مخطط موسيماني للاستغناء عن خماسي الفريق

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار الرياضية البارزة على الساحة الرياضية نستعرض أبرزها تباعًا على النحو التالي:

 

رد حاسم من مؤمن زكريا على شائعة وفاته
 

رد مؤمن زكريا نجم الأهلى على شائعة وفاته التى تداولها بعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى.

 

فيوتشر يطلب 25 مليون جنيه لبيع رفعت للزمالك..تفاصيل
 

أكد الاعلامي محمد شبانة أن مسئولى نادي فيوتشر طلبوا من إدارة الزمالك الحصول على مبلغ 25 مليون جنيه نظير التفريط في خدمات أحمد رفعت لاعب الفريق خلال الفترة المقبلة".

 

شوبير يعلن مدة غياب السولية عن الملاعب ويطالب بضم طارق حامد للمنتخب
 

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق تفاصيل إصابة عمرو السولية نجم الأهلي والمنتخب أول أمس في مباراة السوبر الافريقي امام الرجاء المغربي .

 

شوبير يكشف تفاصيل جلسه مسئولي الأهلي مع انفانتينو بشأن أزمة كأس العالم للأندية
 

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن تفاصيل الجلسه الودية أول أمس بين مسئولي الاهلي وانفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “ الفيفا ” بشان أزمة الفريق في كأس العالم للأندية .

 

حال النادي مش حينصلح...ميدو يطالب بإنهاء خلاف ممدوح عباس ورئيس الزمالك
 

انتقد أحمد حسام ميدو نجم الزمالك الأسبق، الأزمات الشخصية الواقعة بين  رئيس نادي الزمالك الحالي وممدوح عباس رئيس النادي الأسبق.

 

لم تؤجل حتى الآن ....عامر حسين يحسم الجدل حول تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز
 

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات وعضو رابطة الأندية، عن موقف مباراة الأهلي وبيراميدز المقرر اقامتها 30 ديسمبر، بعد أقل من أسبوع.

 

زوجة مؤمن زكريا تكشف آخر تطورات الحالة الصحية لنجم الأهلي .. فيديو
 

كشفت ريهام الشيمي زوجة مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي السابق الجماهير آخر مستجدات حالته الصحية، خلال الفترة الأخيرة.

 

القيد الإفريقي يكشف مخطط موسيماني للاستغناء عن خماسي الأهلي
 

بدأ الجنوب إفريقي  بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي في تجهيز ملف الراحلين عن المارد الأحمر خلال المرحلة المقبلة.

وقال محمد شبانة ببرنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية etc: "بدأ الجنوب افريقي  بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي في تجهيز ملف الراحلين عن المارد الأحمر في يناير المقبل وذلك قبل عقد جلسة مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح عقب العودة من الدوحة" .

أخبار الرياضة شوبير السوبر الإفريقي عمرو السولية ميدو بيراميدز موسيمانى الأهلى

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