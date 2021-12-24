عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة| فوائد الاستحمام في الشتاء.. من هم المرشحين لـ إجراء عملية تجميل الأنف

صدى البلد

نشر موقع «صدى البلد»، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، نعرض أبرزها..

طريقة فرم اللحم الجملي بدون مفرمة

تعد طريقة طريقة فرم اللحم الجملي  بدون مفرمة ليست صعبة ولكن يجب ان تتبع التعليمات ونقدم لكي طرق مختلفة في فرم اللجم بدون مفرمة.

ﻭﺟﺒﺔ ﺭﺟﻴﻢ ﺍﻟﺤﻠﻴﺐ ﻭﺍﻟﺸﻮﻓﺎﻥ إﻧﻘﺎﺹ ﺍﻟﻮﺯﻥ 8 ﻛﻴﻠﻮ ﻓﻲ 20 ﻳﻮﻡ
هناك العديد من الوصفات والوجبات التي يمكن أن نتبعها في الريجيم ولكن افضلها هي ﻭﺟﺒﺔ ﺭﺟﻴﻢ ﺍﻟﺤﻠﻴﺐ ﻭﺍﻟﺸﻮﻓﺎﻥ ﻻﻧﻘﺎﺹ ﺍﻟﻮﺯﻥ 8 ﻛﻴﻠﻮ ﻓﻲ 20 ﻳﻮﻡ.

 

انتبه.. مخاطر ارتداء الجورب أثناء النوم في الشتاء

قد يبدو من الغريب أن النوم مع ارتداء الجوارب قد يساعد على النوم بشكل أسرع، وذلك لأن تنظيم درجة الحرارة جزء ضروري من دورة النوم.

يعاني معظم الناس من صعوبة في النوم من وقت لآخر، و إحدى الحيل التي ربما لم يجربوها هي النوم مع ارتداء الجوارب.

قد يبدو أن ارتداء الجوارب في السرير يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة القدمين. 

ولكن ، في الواقع ، قد تساعد هذه العادة في تنظيم درجة حرارة الجسم الداخلية.

 

لاتتراجع أبدا.. فوائد الاستحمام في الشتاء

يمتعك الاستحمام في الشتاء ببعض المزايا التي لا ينبغي إغفالها.

 ينتج عن الاستحمام بالماء الساخن البخار والدفء ، الأمر الذي يمكن أن يهدئ العضلات ويطلق السموم ، في حين أن الاستحمام بالماء البارد يمكن أن يساعد في حرق الدهون وتعزيز المناعة.

قد يؤدي الاستحمام ، وخاصة الاستحمام بالماء البارد ، إلى تقوية جهاز المناعة لديك. أدراسة 2016مصدر موثوق أظهر أن الاستحمام بماء ساخن إلى بارد ، والذي تبدأ فيه بالماء الساخن قبل خفض درجة الحرارة ، أدى إلى حصول البالغين على أيام مرضية أقل على مدار العام.

 

من هم المرشحين لـ إجراء عملية تجميل الأنف؟

يحتار العديد من الأشخاص في الاقدام علي عملية تجميل الأنف خوفا من الآثار الجانبية الخاصة بها ولكن يقدم الدكتور يزيد الغنيم الإجابة علي تساؤل من هم المرشحون لمثل هذا النوع من العمليات في هذه السطور .

من بين المرشحون لعملية تجميل الانف من لدية مشكلة عيب خلقي منذ الولادة، أو الأشخاص الذين تعرضوا لكسر في الأنف نتيجه لحادثة ما، وكذلك المرضى الذين يعانون من مرض ما مثل الجيوب الأنفية يحتاجون بعضهم لمثل هذا النوع من العمليات .

 

ترشيحاتنا

سعر ومواصفات أوبل كروس لاند 2022 .. صور

دعاء يوم الجمعة المستجاب .. يوسع الأرزاق ويفرج الكروب

احذر.. استخدام المفرقعات والألعاب النارية بـ"رأس السنة" يقود للمؤبد في هذه الحالة

فضائح دجال الغربية.. يذبح الطيور والحيوانات ويرسم طلاسم لجيرانه.. فيديو

سعر الدولار فى البنوك اليوم الجمعة 24-12-2021

أخبار التكنولوجيا| واتسآب يصدر تنبيها عاجلا.. وميزة جديدة على تيك توك تحمي مستخدميه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استبعاد 12 لاعبا .. قرار جديد بشأن قائمة منتخب مصر فى الأمم الإفريقية

دعاء قيام الليل قبل الفجر .. 6 كلمات مستجابة رددها الآن

بالمانيكر ومكياج كامل.. زوجة عصام الحضري أمام الحرم المكي

رئيس الوزراء: المصريون سيصابون الفترة المقبلة بمتحور "أوميكرون"

السيسي: لا يمكن هدي بطاقة تموين لحد بيتجوز تاني

الصحة تحظر الخروج لـ مرضى الحساسية وضيق التنفس مع اضطراب الطقس

القيد الإفريقي يكشف مخطط موسيماني للاستغناء عن خماسي الأهلي

جمارك الصادرات الجوية تضبط قطعا أثرية مهربة في مطار القاهرة.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كوكب الشرق وجيل الملحنين الشباب.. أين ذهبت أغنيات أم كلثوم التي استعدت لغنائها؟

أكبر حضور جماهيري في إكسبو دبي.. تامر حسني يشكر شعب الإمارات

تنظيف المقابر وعلاج روحاني.. كيف ضربت الداخلية أوكار 4 دجالين بالمحافظات في يوم واحد؟

زعماء الشر خططوا للعدوان.. محمود ياسين نجم احتفالات بورسعيد بطرد بريطانيا وأعوانها

فيديو

سرقة ونشر الفسق والتحريض على الفوضى ... سر تواجد نجوم الفن بالمحاكم

أدهم نابلسي يحذف أغانيه بعد إعتزاله وزينة تطالب عز بدفع ٦٠ ألف جنيه شهريا

كلمة مدبولي في أول اجتماع للحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة "فيديو"

بسبب خلافات زوجية.. صدم 5 أشخاص بالسيارة وفر هاربا

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

مجدي أبوزيد

السوشيال ميديا وثيقة طلاق الفنانين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 11 “

إيمان الدربي

حصاد المرأة المصرية

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

اﻟﻤﺰﻳﺪ