أخبار التكنولوجيا| واتسآب يصدر تنبيها عاجلا.. وميزة جديدة على تيك توك تحمي مستخدميه

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها:



كشفت شركة هواوي Huawei، اليوم عن أحدث إصدارتها من الساعات الذكية تحت اسم Huawei Watch D، والتي تم الإعلان ضمن حدث إطلاق هاتف P50 Pocket القابل للطي بشكل صدفي.



تعد مشكلة حذف الصور والملفات المهمة عن طريق الخطأ أمرا شائعا ويقع فيه الجميع ولو لمرة واحدة على الأقل، وما قد يفاقم هذه المشكلة هو قيام المستخدم بحذف الصور والملفات من الجهاز بشكل نهائي عبر حذفه من سلة المهملات.



هل ترغب في اقتناء هاتف جديد ومميز، ولكن ينتابك قلق شديد من كيفية نقل البيانات من هاتف لآخر، خاصة وأن لدى جهازك القديم مشكلة ما في الاحتفاظ بالبيانات بشكل مستمر؟



أصدر واتسآب WhatsApp، تحذير عاجل لمستخدميه من آلاف مواقع الويب المزيفة التي تنتحل شكل تطبيق الدردشة الشهير في محاولة لسرقة تفاصيل تسجيل الدخول الخاصة بهم.



بدأت منصة تيك توك TikTok الاجتماعية الشهيرة بمقاطع الفيديو القصيرة، في اختبار ميزة جديدة ستقدمها لأول مرة ضمن إعدادات نظامها الأساسي على هواتف أندرويد و آيفون.



يعمل تطبيق التراسل الأشهر واتساب WhatsApp، المملوك لشركة ميتا Meta، على إضافة بعض التحسينات على خاصية المكالمات بنظامه الأساسي، من بينها واجهة جديدة للمكالمات الصوتية.



حظى هاتف سامسونج Samsung، المميز بدعم شبكات الجيل الخامس الخلوية Galaxy A52s 5G، بمبيعات قوية عند إطلاقه، حيث يعد Galaxy A52s 5G، أحد أرخص هواتف 5G من سامسونج مقارنة بالأجهزة المنافسة.