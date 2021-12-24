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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ارتفاع واضح في درجات الحرارة اليوم.. تفاصيل

صدى البلد

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، والذي يرأس تحريره الصحفي أحمد حمدي، تقريرًا مفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، الجمعة 24- 12 - 2021، في القاهرة والمحافظات.

ويشهد اليوم الخميس، طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وشديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، تصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

العظمى الصغرى:

القاهرة 19 11

الإسكندرية 19 11

الإسماعيلية 20 11

الدقهلية 19 10

الغردقة 23 15

المنيا 20 9

 

وفي سياق متصل، أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة الخميس الموافق 23 ديسمبر 2021 بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية ( طلاب ومعلمون ) بنطاق المحافظة. وذلك نظراً لاستمرار موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة التي تتعرض لها المحافظة.

وأصدر المحافظ تعليماته بمنح الموظفة التي ترعى طفلاً أو أكثر يقل عمره عن اثني عشرة سنة ميلادية إجازة استثنائية غداً الخميس 23 ديسمبر، وذلك حفاظاً على سلامة وأمن أبنائنا الطلاب.

ويستثنى من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات ، وفق الاحتياجات التى يحددها مديروا الإدارات التعليمية.

ويأتي ذلك فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاطا علي سلامة المواطنين.

 

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