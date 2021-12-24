تعرف على سعر بيع وشراء الريال السعودى فى مصر اليوم الجمعة 24-12-2021

ينشر موقع "صدى البلد" أسعار صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الجمعة 24 ديسمبر 2021 وفقا لاخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.



أسعار صرف الريال السعودى اليوم الجمعة



وسجلت أسعار صرف الريال السعودى مستهل تعاملات اليوم الجمعة فى البنوك كالتالى : استقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزى المصرى عند 4.17 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.



الريال السعودى

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الجمعة فى بنوك (مصر ، الأهلى ) نحو 4.18 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.



و سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الجمعة فى بنوك (بلوم، عودة ، المشرق، HSBC، الأهلى المتحد،المصرف العربى الدولى ) نحو 4.17 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.





سجل سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الجمعة فى بنك الإمارات دبى الوطني 4.16 جنيه للشراء و 4.20جنيه للبيع.





ووصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنوك(الأهلي الكويتي، المصرى للتنمية الصادرات EBE، قناة السويس، الإسكندرية ) نحو 4.15 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.



وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى بنك كريدى اجريكول credit agricole نحو 4.14 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع





وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنوك (مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB ، قطر الوطني QNB ، التنمية الصناعية )نحو 4.13 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.



ووصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الجمعة فى بنك أبوظبي الأول FAB نحو 4.10جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.





ووصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنك البركة نحو 4.08جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.



وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنوك (الكويت الوطنى ،العقارى المصرى العربى، أبوظبى التجاري ADCB) نحو 4.07جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.



سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنك مصر إيران MIDB نحو 4.04 جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع.



وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى المصرف المتحد نحو 4.04 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.