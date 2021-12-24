عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تعرف على سعر بيع وشراء الريال السعودى فى مصر اليوم الجمعة 24-12-2021

سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى اليوم الجمعة

ينشر موقع "صدى البلد" أسعار صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الجمعة 24 ديسمبر 2021 وفقا لاخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.

أسعار صرف الريال السعودى اليوم الجمعة

وسجلت أسعار صرف الريال السعودى مستهل تعاملات اليوم الجمعة فى البنوك كالتالى : استقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزى المصرى عند 4.17 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

الريال السعودى

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الجمعة فى بنوك (مصر ، الأهلى ) نحو 4.18 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.

و سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الجمعة فى بنوك (بلوم، عودة ، المشرق، HSBC، الأهلى المتحد،المصرف العربى الدولى ) نحو 4.17 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.


سجل سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الجمعة فى بنك الإمارات دبى الوطني 4.16 جنيه للشراء و 4.20جنيه للبيع.


ووصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنوك(الأهلي الكويتي، المصرى للتنمية الصادرات EBE، قناة السويس، الإسكندرية ) نحو 4.15 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى بنك كريدى اجريكول credit agricole نحو 4.14 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع 


وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنوك (مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB ، قطر الوطني QNB ، التنمية الصناعية )نحو 4.13 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الجمعة فى بنك أبوظبي الأول FAB نحو 4.10جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.


ووصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنك البركة نحو 4.08جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنوك (الكويت الوطنى ،العقارى المصرى العربى، أبوظبى التجاري ADCB) نحو 4.07جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنك مصر إيران MIDB نحو 4.04 جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى المصرف المتحد نحو 4.04 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

الريال السعودى بنك البركة المصرف المتحد البنك المركزي اليوم الجمعة

موضوعات متعلقة

اقتصاد السعودية.. تدشين أول منظومة تجارية في العالم باستخدام النانو

ترشيحاتنا

حذاء مضاد للألغام.. أحدث إنجاز عسكري سعودي لإنقاذ البشرية

فيديو جراف| لغط وتساؤلات.. ما حقيقة إطلاق اسم حسن البنا على مدرسة حكومية

الأزهر في أسبوع.. تحرك عاجل للحد من الطلاق ونيجيريا توجه رسالة لـ الإمام الأكبر

وزير الإسكان يستعرض موقف تنفيذ المشروعات بالعبور خلال 2021

أفضل دعاء يقال يوم الجمعة ووقت قراءة سورة الكهف

مفاجأة مدوية.. على معلول رفض المشاركة أمام مصر بكأس العرب لهذا السبب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطقس غدا: نشاط للرياح على القاهرة وأمطار خفيفة بالسواحل

استبعاد 12 لاعبا .. قرار جديد بشأن قائمة منتخب مصر فى الأمم الإفريقية

دعاء قيام الليل قبل الفجر .. 6 كلمات مستجابة رددها الآن

بالمانيكر ومكياج كامل.. زوجة عصام الحضري أمام الحرم المكي

مفاجأة مدوية.. على معلول رفض المشاركة أمام مصر بكأس العرب لهذا السبب

رئيس الوزراء: المصريون سيصابون الفترة المقبلة بمتحور "أوميكرون"

تحويلات مرورية بمحيط أعمال محطة مترو القومية بالخط الثالث

السيسي: لا يمكن هدي بطاقة تموين لحد بيتجوز تاني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كوكب الشرق وجيل الملحنين الشباب.. أين ذهبت أغنيات أم كلثوم التي استعدت لغنائها؟

أكبر حضور جماهيري في إكسبو دبي.. تامر حسني يشكر شعب الإمارات

تنظيف المقابر وعلاج روحاني.. كيف ضربت الداخلية أوكار 4 دجالين بالمحافظات في يوم واحد؟

زعماء الشر خططوا للعدوان.. محمود ياسين نجم احتفالات بورسعيد بطرد بريطانيا وأعوانها

فيديو

فيديو جراف| بعد فشل أغنية مهرجان ضحكتها مزيكا .. هل انتهي زمن حمو بيكا

ظهرت له 4 مرات.. كيف رأى رشوان توفيق دلال عبد العزيز في المنام؟

سرقة ونشر الفسق والتحريض على الفوضى ... سر تواجد نجوم الفن بالمحاكم

أدهم نابلسي يحذف أغانيه بعد إعتزاله وزينة تطالب عز بدفع ٦٠ ألف جنيه شهريا

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

مجدي أبوزيد

السوشيال ميديا وثيقة طلاق الفنانين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 11 “

إيمان الدربي

حصاد المرأة المصرية

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

اﻟﻤﺰﻳﺪ