إنجاز تاريخي وحلم كبير.. كاتب يعلق على اجتماع الحكومة بالأمس في العاصمة الإدارية

علق الكاتب الصحفي جمال رائف، على اجتماع الحكومة المصرية بالأمس في مقرها الجديد بـ العاصمة الإدارية الجديدة، قائلا: إنجاز تاريخي و حلم كبير كنا ننتظره منذ البدء في بناء العاصمة الإدارية.



وأضاف "جمال رائف" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي "أحمد حمدي"، أن اجتماع الأمس أكبر دليل على قوة وإرادة المصريين، متابعا: الاجتماع أكد على أننا قادرون على تحقيق المستحيل والتحدي.



وأردف: بناء العاصمة الإدارية الجديدة تم في 5 سنوات فقط، وهو رقم قياسي، متابعا: ما تم إنجازه في 5 سنوات في مصر لا يمكن إنجازة في 20 عاما وهذا أكبر دليل على التحدي وقوة المصريين.



وأوضح أن الدولة المصرية كانت في حاجة كبيرة إلى إنشاء العاصمة الإدارية والاعتماد على الرقمنة والتكنولوجيا، والابتعاد عن التكدس السكاني.

وشدد على أن العاصمة الإدارية الجديدة منظومة إلكترونية شاملة على كافة التكنولوجيا، وهي تجربة جديدة وفريدة من نوعها لكونها من مدن الجيل الرابع.