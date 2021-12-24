21 يوما.. تنفيذ الإغلاق الكلي لمطلع الدائري من ميدان المنيب

يشمل طريق أسوان الزراعي

نفذت الإدارة العامة لمرور الجيزة، صباح اليوم الجمعة، عملية الإغلاق الكلي لمطلع الطريق الدائرى للقادم من ميدان المنيب وطريق أسوان الزراعى تستمر لمدة ٢١ يوما لتنفيذ أعمال التوسعة وسط تواجد الخدمات المرورية.

يأتي ذلك فى إطار أعمال مشروع توسعة الطريق الدائرى بالمسافة المحصورة بين طريق الأوتوستراد وحتى المريوطية ضمن المشروعات القومية للطرق، حيث سيتم تنفيذ أعمال توسعة مطلع الطريق الدائرى من شارع البحر الأعظم والاتجاه القادم من ميدان المنيب وطريق أسوان الزراعى والمؤدى إلى مناطق المعادى والقاهرة الجديدة.

تقرر غلق كلى لمطلع الطريق المشار إليه لمدة ٢١ يوم بدأت من الساعة الـ ٦ صباح اليوم الجمعة حتى صباح الخميس الموافق ٢٠٢٢/١/١٣ على مدار ٢٤ ساعة.

تحويلات مرورية:

القادم من شارع البحر الأعظم فى الاتجاه القادم من ميدان المنيب وطريق أسوان الزراعى ويرغب بالسير باتجاه مطلع الدائرى المؤدى لمناطق المعادى والقاهرة الجديدة يسلك شارع البحر الأعظم حتى مابعد المطلع المطلوب غلقه وصولا حتى مطلع الطريق الدائرى المؤدى إلى مناطق المريوطية والهرم.

الصعود أعلى الطريق الدائرى اتجاه المريوطية والهرم وصولا حتى فتحة الدوران المستحدثة أسفل وصلة المريوطية والدوران للخلف والعودة مرة أخرى للطريق الدائرى والاتجاه المؤدى إلى مناطق المعادى والقاهرة الجديدة.

نشرت الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية ووسائل الأمن الصناعى والحواجز الفسفورية والمخاريط ووضع اللوحات الإرشادية والإشارات الضوئية لتحذير سائقى المركبات وإرشادهم للاتجاهات الجديدة.