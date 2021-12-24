القوى العاملة: 16 شركة تشارك في ندوة السلامة ببورسعيد

نظمت مديرية القوي العاملة ببورسعيد، ندوة حول نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية فى إطار مبادرة " سلامتك تهمنا " فى قطاع الكيماويات ، حضرها 37 من مسؤولي السلامة في 16 شركة ، بقاعة الاجتماعات بمجموعة شركات كابسي للدهانات والبويات، بحضور المهندس أحمد السيد رئيس مجلس إدارة الشركة ، واللواء عبد العزيز الدالي مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بمجموعة الشركات.

وأكد السيد السنجابي مدير المديرية أهمية نشر ثقافة السلامة والصحة، والحرص على القيام بالكشف الطبي الدوري على العاملين بالشركات، وحماية الشركات وبيئة العمل بها ، فضلا عن الحرص على المترددين عليها ، وتأثير ذلك على اقتصاد مصرنا الحبيبة والحرص على حقوق العاملين عند تعرضهم لأي إصابة أو مرض مهني.

ومن جانبه أثنى رئيس مجلس إدارة الشركة على المجهودات التي تقوم بها مديرية القوى العاملة بالمحافظة للحفاظ على العاملين في مختلف المنشآت وتأمين بيئات العمل المختلفة .

واهدي رئيس الشركة مدير مديرية القوى العاملة درع الشركة تقديرا لدورة الفعال فى إرساء مبادئ السلامة والتوعية اللازمة للعاملين بالمنشآت ، وكيفية إزالة المخالفات وتطبيق كافة أحكام القانون .

وقامت الكيميائية هالة الجندى مفتش السلامة والصحة المهنية ، بشرح الباب الخامس من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ومخاطر بيئة العمل وكيفية التحكم بها وخاصة المخاطر الكيميائية طبقاً للمادة 211 من القانون ، كما قامت كل من رشا عكاشة، ومروة علي، ودعاء أبو الوفا مفتشي مكتب عمل الجنوب والضواحي بإلقاء المحاضرة الثانية والتي تناولت شرح الباب الثاني والرابع من القانون رقم 12 لسنة 2003 بشأن عقود العمل وأنواعه والإجازات الرسمية والسنوية وحقوق وواجبات العمال التى نص عليها القانون .

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