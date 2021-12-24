عمان.. مؤشرات أولية بتأثر السلطنة بأخدود من منخفض جوي

أكدت المديرية العامة للأرصاد الجوية بهيئة الطيران المدني فى عمان بوجود مؤشرات أولية بتأثر أجواء شمال سلطنة عمان بأخدود من منخفض جوي ابتداءً من مساء يوم الأحد الموافق 26 ديسمبر ولعدة أيام قادمة.

ووفق صحيفة الشبيبة يسود طقس صحـو بوجه عام على معظم محافظات سـلطنة عمان مع تدفق السـحب العالية والمتوسطة و فرص تكون السحب المنخفضة أو الضباب آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء مـن محافظات البريمي و الظاهرة و جنوب الشرقية و الوسطى وظفار.

وكانت أعلنت وزارة الصحة فى عمان تسجيل 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات وتعافي 8 حالات خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة العمانية وفق صحيفة الشبيبة، أن عدد الحالات المنومة خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ حالتان فيما بلغ عدد الحالات المنومة في المؤسسات الصحية 10 و وصل العدد في العناية المركزة إلى مريضين.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي عدد الحالات المسجلة بفيروس كورونا "كوفيد19" في السلطنة 304984 إصابة ، و بلغ إجمالي الوفيات 4113 وفاة ، بينما بلغ إجمالي المتعافين 300235 شخص

وتهيب الوزارة بالجميع التقيد التام بإجراءات العزل الصحي في غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة وأن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الارشادات.