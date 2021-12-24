القسم الثاني.. زد يسعي لمواصلة صدارة القاهرة أمام بنها والحمام يواجه الرجاء

تقام اليوم منافسات الجولة الثانية عشر من مسابقة دوري القسم الثاني لمجموعة القاهرة، في تمام الساعة الثانية والنصف، حيث يستضيف الترسانة منافسه بلبيس .

ويحاول فريق الترسانة تحقيق الفوز على منافسه بلبيس لإسعاد الجماهير بعد الخسارة المدوية أمام بنها في الدور التمهيدي الرابع والخروج من بطولة كأس مصر .

ويسعى فريق زد إف سي لمواصلة صدارة ترتيب مجموعة القاهرة فى دورى القسم الثانى أمام منافسه بنها .

وفي مجموعة بحري يلعب فريق الحمام أمام منافسه الرجاء ضمن منافسات نفس الجولة.

مباريات القسم الثاني

الترسانة - بلبيس

منتخب السويس - المريخ

بورفؤاد - بورتو السويس

بنها - زد إف سي

الحمام - الرجاء