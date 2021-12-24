الشهاوي: دول العالم تحرص على الاستفادة من خبرات مصر في مجابهة الإرهاب

قال اللواء محمد الشهاوي مستشار كلية القادة والأركان، إن القوات المسلحة استطاعت من خلال العملية الشاملة سيناء 2018 أن تدمر البنية الأساسية للإرهابيين والقضاء عليهم .



وأضاف محمد الشهاوي خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على فضائية “الأولى المصرية”، أنه من خلال الفترة من يونيو 2013 وحتى يونيو 2017 كان هناك 1329 عملية إرهابية في خلال تلك الفترة، مشيرا إلى أنه الآن بفضل جهود القوات المسلحة لم نعد نسمع عن مثل هذه العمليات الإرهابية .





وتابع الشهاوي، أن مصر لديها استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب وهي تجفيف منابع التمويل والفكر و تقوم بمحاربة الإرهاب بالتنمية .





وأكد، أن مصر لديها خبرات قتالية كبيرة في مكافحة الإرهاب وعليه أن دول ذات ثقل عسكري كبير مثل الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وبريطانيا وفرنسا تحرص على عمل التدريبات المشتركة مع مصر لتستفيد من خبراتها القتالية في حروب مجابهة الإرهاب .



