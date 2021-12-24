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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

Sunny Christmas.. إطلاق حملة إلكترونية عالمية للترويج للمقاصد السياحية لشتاء 2022

إطلاق حملة إلكترونية
إطلاق حملة إلكترونية عالمية للترويج للمقاصد السياحية المصرية

أطلقت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، حملة إلكترونية تحت عنوان Sunny Christmas (الكريسماس المشرق)، على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة للترويج للمقصد السياحي المصري لموسم شتاء 2022 في مصر في عدد من الدول وهى بريطانيا، وألمانيا، وأوكرانيا، وإيطاليا، وفرنسا، وروسيا، والولايات المتحدة الأمريكية. 

قال عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إن إطلاق هذه الحملة يأتي بالتزامن مع احتفالات أعياد الميلاد المجيدة ورأس السنة الميلادية، لدفع المزيد من الحركة السياحية الوافدة من هذه الأسواق بالإضافة إلى أنه تم توجيه هذه الحملة أيضًا لتنشيط السياحة الداخلية وتشجيع المصريين على قضاء عطلات رأس السنة الميلادية وأعياد الميلاد المجيدة بالمدن السياحية المصرية.

وأشار "القاضي"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إلى أنه من خلال فيلم قصير ومحتوى دعائي مصور تلقي هذه الحملة الضوء على المقومات السياحية والأثرية والطبيعية التي يتمتع بها المقصد السياحي من شمس مشرقة وجو دافئ ومناظر خلابة وحضارة مصرية عريقة وبنية سياحية قوية وأنماط وأنشطة سياحية متنوعة، بالإضافة إلى أجواء الاحتفالات والألفة والبهجة التي يتسم بها الشعب المصري، ما يأتي في إطار ملامح الإستراتيجية الإعلامية للترويج السياحي لمصر والتي تهدف إلى إبراز المقصد السياحي المصري بهويته الشابة النابضة بالحياة، وكوجهة سياحية جاذبة يرغب الزائر في البقاء بها مدة طويلة مع تكرار الزيارة كل عام. 

وأضاف أن هذه الحملة تروج أيضا للمنتج السياحي المتكامل الذي تتبناه مصر لدمج السياحة الشاطئية بالسياحة الثقافية. 

ومن جانبها، قالت لمياء كامل مساعد وزير السياحة والآثار للترويج، إنه تم إطلاق هذه الحملة علي المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي الأكثر انتشاراً في هذه الدول وهي" facebook, youtube, instagram, snapchat, tiktok, vk “ وذلك حرصًا من الوزارة على استخدام الوسائل الترويجية الحديثة للترويج السياحي في ظل الاتجاه المتزايد نحو استخدام شبكة الإنترنت وزيادة عدد مستخدميها بالعالم للوصول إلى عدد أكبر من الفئات من مختلف دول العالم،  بالإضافة إلى القدرة على قياس درجة فعالية وجدوى هذه الحملات من خلال أرقام ودرجات التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي والذي يعتبر جزءاً مهماً جدا في تطبيق مرونة ومنهجية التخطيط لتلك الحملات. 

وأشارت سوزان مصطفي مدير عام التخطيط والمتابعة ورئيس الحملة الدولية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إلى أن الترويج عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال المحتوي (صور- فيديوهات- محتوي مكتوب) هو جزء أساسي من المزيج التسويقي للوزارة وتعد صفحات التواصل الاجتماعي جزء أساسي لمشاركة المحتوي وإلهام المسافرين لاكتشاف مصر.
 

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